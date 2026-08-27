День фінансів: нова категорія заяв в Реєстрі збитків, втрата критичності та відстрочка Сьогодні 17:40

У четвер, 27 серпня, стало відомо, які країни ЄС вимагають використати заморожені активи рф та яку нову категорію відкрив Реєстр збитків.

Заморожені активи рф

Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща закликають Брюссель відновити роботу над використанням понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування України.

10 років змін криптовалют

Криптовалютний ринок за останні десять років змінився кардинально . Проєкти, які наприкінці 2016 року входили до числа найбільших у світі, сьогодні нерідко опинилися далеко за межами топ-50 або майже втратили колишню вагу.

Як шахраї можуть використати банківські картки

Банківська картка з простроченим терміном дії вже не може використовуватися, однак, згідно з результатами дослідження, це не завжди так. Дослідники з Массачусетського університету в Амхерсті виявили вразливість, завдяки якій деякими простроченими картками можна розрахуватися.

До речі, кожного місяця власники банківських карток втрачають власні гроші просто тому, що забувають або неправильно вмикають категорії кешбеку. У 2026 році кешбек-програми перетворилися з акційних бонусів на базову потребу українців та головне поле битви банків за клієнта.

цьому випуску ми розберемо аналітику ринку від члена правління ГЛОБУС БАНКУ Володимира Солодкого, актуальну статистику безготівкових платежів від НБУ, найприбутковіші категорії та практичні лайфхаки, як вичавити максимум вигоди із власних повсякденних витрат.

Електронний кабінет ВПО

Частину послуг для внутрішньо переміщених осіб планують перевести в онлайн. Уже з жовтня в Україні має запрацювати новий механізм, який дасть змогу ВПО подавати заяви та отримувати необхідні послуги дистанційно.

Реєстр збитків відкрив нову категорію заяв

Сьогодні, 27 серпня 2026 року міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією рф проти України , відкрив можливість подання заяв юридичними особами в категорії C3.2 «Втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях».

Втрата критичності і відстрочка

Із 1 вересня 2026 року для критично важливих підприємств змінюються правила бронювання працівників. Для більшості компаній запроваджується новий зарплатний критерій, частині підприємств потрібно повторно підтвердити свій статус, а його втрата може призвести й до анулювання бронювання працівників.

Скасування податкової пільги для міжнародних посилок

Про необхідність цих змін, їх вплив та особливості роботи нової системи Рівні умови для українського бізнесу, детінізація і наближення до європейських правил — це є ключовими цілями реформи оподаткування міжнародних посилок.Про необхідність цих змін, їх вплив та особливості роботи нової системи розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

Плата за документи

Вартість їх фіксована, але останнім часом Адміністративними послугами називають ті, які громадянам надаються місцевим самоврядуванням, державною владою та іншими уповноваженими суб’єктами.Вартість їх фіксована, але останнім часом багато що змінилося.

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