Плата за документи: про ціни на адмінпослуги в Україні Сьогодні 09:50

Які ціни на адмінпослуги в Україні

Адміністративними послугами називають ті, які громадянам надаються місцевим самоврядуванням, державною владою та іншими уповноваженими суб’єктами.

Вартість на них фіксована, але останнім часом багато що змінилося.

Закордонний паспорт

Закордонний паспорт в Україні можна оформити в підрозділах Державної міграційної служби (ДМС), Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або центрах обслуговування «Паспортний сервіс» ДП «Документ»

Вартість залежить від терміну оформлення. Якщо це треба зробити у звичайному режимі (до 20 робочих днів), послуга коштуватиме 1 147 грн (за бланк 795 грн, за адмінпослугу 352 грн). Якщо режим терміновий (до 7 робочих днів), потрібно буде сплатити 1 787 грн (за бланк 795 грн, за адмінпослугу 992 грн).

Зауважимо, що в терміналах самообслуговування та банках може бути додатково передбачена комісія за переказ коштів.

Готуйте документи, записуйтесь в електронну чергу на сайті Державної міграційної служби України або ж подавайте заяву через « Паспортний сервіс » та чекайте оформлення.

ID-картка

Сучасний внутрішній паспорт громадянина України у вигляді пластикової картки вперше видається особі у віці від 14 до 18 років.

Від 2026 року це робиться по-новому. Змінився і термін дії, і термін виготовлення, і варіанти оформлення.

Першочергово, зазначимо:

Можливість одночасно з ID-карткою оформити і закордонний паспорт. Запровадження безстрокових ID-карток для українців від 65 років. Оновлення терміну дії ID-карток (у разі оформлення у віці до 18 років — 4 роки, в разі отримання у віці від 18 до 65 — 10 років).

Подавати документи можна у підрозділах ДМС, в Центрах надання адміністративних послуг або в «Паспортному сервісі» в Україні та за кордоном.

Від 2026 року за id-карткою сталося чимало змін

Вартість також оновлена. Перше оформлення безкоштовне. У разі наступних звернень ціна визначається терміном виготовлення та становить:

за потреби отримати документ впродовж 20 робочих днів — 618 грн;

впродовж 7 робочих днів — 988 грн.

За бланк треба сплатити 492 грн. Решта суми вноситься безпосередньо за оформлення.

Де саме виготовляють такі документи, треба дізнаватися самостійно на місцях. Офіційно під час першого звернення в 14 років, у разі обміну на ID-картку вже наявного паспорту-книжечки, зміни даних власника, заміни пошкодженого чи відновленні втраченого документа, а також одночасному оформленні разом із закордонним паспортом це радять робити у ЦНАПі. Але за фактом, в багатьох містах та регіонах технічних можливостей для цього ще немає, тому доводиться оформлювати все в ДМС.

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Виключно до ДМС треба звертатися в разі:

Першого отримання громадянства України. Першого оформлення паспорта за досягнення 18-річного віку для особи, яка не має жодних інших документів з фото. Неможливості ідентифікувати конкретну особу звичайним шляхом і через це, в потребі у відповідному рішенні суду. Поверненні з-за кордону на постійне проживання в Україну.

Обирайте на сайті найближче до себе відділення та записуйтесь у чергу онлайн.

Посвідка на тимчасове та постійне проживання

Посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні оформлюють у підрозділах ДМС, ЦНАП або ж у центрах ДП «Документ» («Паспортний сервіс»).

Вартість виготовлення посвідки на тимчасове проживання становить 1140 грн (бланк+держмито+адмінпослуга), а на постійне проживання — 1235 грн. Термін виготовлення — до 15 днів.

Сервісні центри МВС

Є потреба в оформленні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, посвідченні водія або результатів відповідних іспитів? Звертайтесь у сервісні центри МВС в Україні.

На базові послуги тут ціна наступна:

іспит з теорії — 250 грн (одна спроба);

практичний - 420 грн (одна спроба);

посвідчення водія — 230 (перше отримання, обмін та/чи відновлення);

перереєстрація легкового авто з новими номерами та бланком — приблизно 1306 грн, мототранспорту - 1109 грн, причепів — 1095 грн, мопедів — 1049 грн.

Точніше дізнатися вартість оформлення документів можна за допомоги офіційного онлайн-калькулятора на сайті МВС

Окремо слід пам’ятати про збір до Пенсійного фонду. Його сплачують під час першої державної реєстрації легкового автомобіля. Сума безпосередньо залежить від вартості транспортного засобу.

Судові збори

Судовий збір в Україні сплачують в банках, терміналах самообслуговування або онлайн у кабінеті Електронний суд. Суму визначає тип позову та статус заявника. Базою є прожитковий мінімум для працездатних осіб (3 328 грн).

Наприклад:

за позовну заяву майнового характеру від юридичної особи треба сплатити 1,5% від вартості позову, але не менше, ніж 3328 грн та не більше 1 164 800 грн. За аналогічну заяву від фізичної особи або фоп — 1% від вартості позову (від 1 331,20 грн до 16 640 грн);

за позовну заяву немайнового характеру від юридичної особи або ФОП платять 3328 грн. За аналогічну заяву від фізичної особи — 1331,20 грн;

за позовну заяву про розірвання шлюбу сплачують 1 331,20 грн;

під час подання заяви про поділ майна у разі розірвання шлюбу вносять 1% від вартості позову (мінімум це 1331,20 грн, максимум — 9984 грн);

за заяву у справі окремого провадження від юрособи чи ФОП слід сплатити 1664,00 грн, від фізособи — 665,60 грн;

за заяву про видавання судового наказу сплачують збір 332,8 грн, про скасування судового наказу — 166,4 грн;

за заяву про скасування тимчасових обмежень фізособи у правах виїзду за кордон — 665,6 грн;

за позовну заяву немайнового характеру - 1331,2 грн, за заяву про відшкодування моральної шкоди — 1,5% від суми позову (мінімум 3328 грн).

У разі повторного видавання копії рішення суду, за копії долучених до справи документів за кожний аркуш встановлена вартість 9,98 грн. В електронному вигляді копія запису судового засідання коштує 99,84 грн.

Сплатити зазначені суми можна або на порталі «Електронний суд», де це пропонується зробити безпосередньо під час оформлення заяви, або за реквізитами конкретного суду в Приват24 чи monobank . Звісно, є можливість скористатися касою будь-якого звичайного банку або терміналом. Квитанцію зберігайте. Її потрібно додавати до позову в паперовому чи електронному вигляді.

Наостанок контактні номери, за якими (якщо буде потреба) можна поставити додаткові питання:

Державна міграційна служба 0 800 308 877. Контакт центр МВС (044) 290−19−88. Урядова гаряча лінія 1545. Судова влада України 0 800 501 492.

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