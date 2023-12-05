День фінансів: монета волонтерам, скільки коштів задонатили громадяни на ЗСУ, реальна прибутковість депозитів — Finance.ua

День фінансів: монета волонтерам, скільки коштів задонатили громадяни на ЗСУ, реальна прибутковість депозитів Сьогодні 17:41

Сьогодні, 5 грудня, в день волонтера, Голова Національного банку України Андрій Пишний презентував нову пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!» Вона присвячена українським волонтерам, які донатять, організовують збори коштів, здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки тощо.

Скільки коштів задонатили громадяни на ЗСУ. За даними, які нещодавно були оприлюднені СтратКомом ЗСУ, відомо, що з самого початку повномасштабної війни, яку розв’язала росія (тобто, з 24 лютого 2022 року) українці За даними, які нещодавно були оприлюднені СтратКомом ЗСУ, відомо, що з самого початку повномасштабної війни, яку розв’язала росія (тобто, з 24 лютого 2022 року) українці задонатили на армію більш ніж 100 мільярдів гривень.

Україна отримала цьогоріч від Світового банку понад $14 мільярдів. Станом на сьогодні, обсяг Станом на сьогодні, обсяг портфеля діючих проєктів Світового банку є найбільшим за всі роки співпраці.

При цьому в США назвали умову, за якої Конгрес схвалить допомогу Україні.

Посол США назвала реформи, які зміцнять довіру союзників до України.

Реальна прибутковість депозитів. Українці до кінця року можуть розраховувати на середні річні ставки за гривневими депозитами на 3−6 місяців на рівні 14−14,5%. При цьому з урахуванням інфляції реальна дохідність вкладів Українці до кінця року можуть розраховувати на середні річні ставки за гривневими депозитами на 3−6 місяців на рівні 14−14,5%. При цьому з урахуванням інфляції реальна дохідність вкладів становитиме 6−7%, що в 2,5 рази вище за дохідність за валютними депозитами.

Міністерка соцполітики пропонує надавати послуги замість соцвиплат. Оксана Жолнович в інтерв'ю заявила, що краще створювати Оксана Жолнович в інтерв'ю заявила, що краще створювати послуги для українців, а не платити їм на руки малі гроші.

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А непрацюючі громадяни можуть отримати кредит на початок чи розвиток власної справи.

єВідновлення. За програмою єВідновлення для власників житла, зруйнованого внаслідок російського вторгнення, сформовано перші 1000 За програмою єВідновлення для власників житла, зруйнованого внаслідок російського вторгнення, сформовано перші 1000 житлових сертифікатів, в обмін на які громадяни отримують нове житло.

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