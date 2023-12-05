День фінансів: монета волонтерам, скільки коштів задонатили громадяни на ЗСУ, реальна прибутковість депозитів — Finance.ua

День фінансів: монета волонтерам, скільки коштів задонатили громадяни на ЗСУ, реальна прибутковість депозитів
Сьогодні, 5 грудня, в день волонтера, Голова Національного банку України Андрій Пишний презентував нову пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!» Вона присвячена українським волонтерам, які донатять, організовують збори коштів, здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки тощо.
Скільки коштів задонатили громадяни на ЗСУ. За даними, які нещодавно були оприлюднені СтратКомом ЗСУ, відомо, що з самого початку повномасштабної війни, яку розв’язала росія (тобто, з 24 лютого 2022 року) українці задонатили на армію більш ніж 100 мільярдів гривень.
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