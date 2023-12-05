Огляд IT-ринку праці в листопаді — дослідження Dou — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Огляд IT-ринку праці в листопаді — дослідження Dou

Особисті фінанси
85
Огляд IT-ринку праці в листопаді — дослідження Dou
Огляд IT-ринку праці в листопаді — дослідження Dou
У листопаді кількість вакансій на jobs.dou.ua становила 4075. Це на 162 менше, ніж у жовтні, але вже другий місяць поспіль кількість вакансій тримається на рівні понад 4 тисячі.
Про це свідчать дані Dou.ua.
Читайте також
«Ще зарано говорити про зростання ринку, але в листопаді кількість вакансій все ж на 7% вища за середній показник цього року», — сказано в повідомленні.
Графік: Dou.ua
Графік: Dou.ua
17 категорій у листопаді показали позитивну динаміку, а 27 негативну. У листопаді на DOU також з’явилася нова категорія вакансій — AI/ML.
Таблиця: Dou.ua
Таблиця: Dou.ua
За останні кілька місяців побільшало вакансій для аналітиків (у листопаді — 239), також з червня поступово зростає кількість вакансій Sales (289 у листопаді), Flutter (29).

Найзатребуваніші сеньори в листопаді

Найбільше вакансій традиційно доступно на ремоуті (2752 у листопаді) та в Києві (1916). І хоча у більшості локацій у листопаді було незначне зниження вакансій, в Одесі їх було на 22 більше, ніж у жовтні — 151.
У листопаді незначне зростання вакансій (+44) відбулося тільки в категорії досвіду від 1 до 3 років.
Якщо поглянути детальніше, найбільш затребуваними сеньорами в листопаді стали DevOps. Також в першій трійці — Front-end і Java.
Читайте також
В категорії 3−5 років досвіду минулого місяця поменшало вакансій для аналітиків (-24), продакт-менежерів (-21). Найбільше додалося можливостей для Front-end (+14) та Sales (+20).
В категорії 1−3 роки досвіду в листопаді було дещо менше вакансій для маркетологів (-24), але попри це вони залишаються найбільш затребуваними (198 вакансій). Зросли вакансії для аналітиків (+28).

Середня кількість відгуків на вакансію

Середня кількість відгуків на одну вакансію у листопаді знову трішки зросла порівняно з жовтнем — до 31,47 відгуки, проте не перевищила вересневий рекорд (31,79).
Графік: Dou.ua
Графік: Dou.ua
В листопаді конкуренція зросла у 33 категоріях і в 17 незначно знизилась. Рекорд у QA — в середньому 119,9 відгуки на вакансію. У проджект-менеджерів — майже 60, у продактів — майже 30.
Серед нетехнічних фахівців також зросла конкуренція. Кількість відгуків на вакансію HR сягнула 70,9. Також рекорд у Scrum Master — 33,5 відгуки. Значно менша конкуренція серед маркетологів — в середньому 12,3 відгуки на вакансію.
Конкуренція серед Front-end тримається на рівні 100,5 відгуки на вакансію. У Java сягнула — 50,5 відгуки. Також рекорди у .NET — 45,5 відгуки, Android — 34,4, С++ — 16,1.
Читайте також
Якщо розглянути детальніше 5 категорій з найбільшою кількістю відгуків на вакансії, помітно, що серед найдосвідченіших QA конкуренція в листопаді не зросла, а серед початківців знову підвищилася до 267,8 відгуки.
Серед найдосвідченіших фронтендерів рекордні 72,1 відгуки на вакансію.
Серед HR нині найбільша конкуренція у тих, хто має 1−3 роки досвіду — 84,9 відгуки.
У листопаді стрімко зросла конкуренція серед проджект-менеджерів з 5+ роками досвіду — до 56,9 відгуки на вакансію.
Читайте також
Серед найдосвідченіших Java-розробників конкуренція припинила зростати — 25,8 відгуки в листопаді. Проте серед тих, хто має 3−5 років досвіду сягнула 74,1 відгуки.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Dou
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.