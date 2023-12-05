Огляд IT-ринку праці в листопаді — дослідження Dou — Finance.ua

Огляд IT-ринку праці в листопаді — дослідження Dou Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Огляд IT-ринку праці в листопаді — дослідження Dou

У листопаді кількість вакансій на jobs.dou.ua становила 4075. Це на 162 менше, ніж у жовтні, але вже другий місяць поспіль кількість вакансій тримається на рівні понад 4 тисячі.

Про це свідчать дані Dou.ua.

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«Ще зарано говорити про зростання ринку, але в листопаді кількість вакансій все ж на 7% вища за середній показник цього року», — сказано в повідомленні.

Графік: Dou.ua

17 категорій у листопаді показали позитивну динаміку, а 27 негативну. У листопаді на DOU також з’явилася нова категорія вакансій — AI/ML.

Таблиця: Dou.ua

За останні кілька місяців побільшало вакансій для аналітиків (у листопаді — 239), також з червня поступово зростає кількість вакансій Sales (289 у листопаді), Flutter (29).

Найзатребуваніші сеньори в листопаді

Найбільше вакансій традиційно доступно на ремоуті (2752 у листопаді) та в Києві (1916). І хоча у більшості локацій у листопаді було незначне зниження вакансій, в Одесі їх було на 22 більше, ніж у жовтні — 151.

У листопаді незначне зростання вакансій (+44) відбулося тільки в категорії досвіду від 1 до 3 років.

Якщо поглянути детальніше, найбільш затребуваними сеньорами в листопаді стали DevOps. Також в першій трійці — Front-end і Java.

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В категорії 3−5 років досвіду минулого місяця поменшало вакансій для аналітиків (-24), продакт-менежерів (-21). Найбільше додалося можливостей для Front-end (+14) та Sales (+20).

В категорії 1−3 роки досвіду в листопаді було дещо менше вакансій для маркетологів (-24), але попри це вони залишаються найбільш затребуваними (198 вакансій). Зросли вакансії для аналітиків (+28).

Середня кількість відгуків на вакансію

Середня кількість відгуків на одну вакансію у листопаді знову трішки зросла порівняно з жовтнем — до 31,47 відгуки, проте не перевищила вересневий рекорд (31,79).

Графік: Dou.ua

В листопаді конкуренція зросла у 33 категоріях і в 17 незначно знизилась. Рекорд у QA — в середньому 119,9 відгуки на вакансію. У проджект-менеджерів — майже 60, у продактів — майже 30.

Серед нетехнічних фахівців також зросла конкуренція. Кількість відгуків на вакансію HR сягнула 70,9. Також рекорд у Scrum Master — 33,5 відгуки. Значно менша конкуренція серед маркетологів — в середньому 12,3 відгуки на вакансію.

Конкуренція серед Front-end тримається на рівні 100,5 відгуки на вакансію. У Java сягнула — 50,5 відгуки. Також рекорди у .NET — 45,5 відгуки, Android — 34,4, С++ — 16,1.

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Якщо розглянути детальніше 5 категорій з найбільшою кількістю відгуків на вакансії, помітно, що серед найдосвідченіших QA конкуренція в листопаді не зросла, а серед початківців знову підвищилася до 267,8 відгуки.

Серед найдосвідченіших фронтендерів рекордні 72,1 відгуки на вакансію.

Серед HR нині найбільша конкуренція у тих, хто має 1−3 роки досвіду — 84,9 відгуки.

У листопаді стрімко зросла конкуренція серед проджект-менеджерів з 5+ роками досвіду — до 56,9 відгуки на вакансію.

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Серед найдосвідченіших Java-розробників конкуренція припинила зростати — 25,8 відгуки в листопаді. Проте серед тих, хто має 3−5 років досвіду сягнула 74,1 відгуки.

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