У Києві відкрили чергову ділянку Великої кільцевої дороги (фото, опитування) — Finance.ua

У Києві відкрили чергову ділянку Великої кільцевої дороги (фото, опитування) Сьогодні 16:33 — Казна та Політика

У Києві відкрили чергову ділянку Великої кільцевої дороги (фото, опитування)

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у столиці відкрили чергову ділянку Великої кільцевої дороги.

«Ми завершили будівництво нової - вже третьої - ділянки Великої кільцевої дороги. Почали будувати ці нові ділянки з 2016 року. Фактично це є Північна об'їзна дорога столиці. Сьогодні відкрили нову частину Великої кільцевої від вул. Богатирської до Оболонського проспекту. Місто взяло на себе зобов’язання зробити під'їзну дорогу до тунелю під річкою Дніпро. Який сполучатиме лівий і правий береги і виходитиме на Троєщину» — сказав він.

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З його слів, «тунель — це проект Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. І агенство має його побудувати. Ми свої зобовʼязання крок за кроком виконуємо. І відсьогодні вже зменшаться затори на вулиці Богатирській, бо частина транспорту піде вже новою ділянкою. Зокрема, на Оболонський проспект».

Довідка Finance.ua:

Київ отримав кошти від Тайваню на добудову пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів. Також раніше кошти на зведення пішохідного мосту, що з'єднає Оболонську набережну з островом Оболонським, виділила Метрополія Великого Парижа. Це — цільові кошти, які іноземні партнери передали місту на реалізацію саме цього об'єкта.

Нагадаємо, будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів рекреації Оболонський здійснюється винятково за рахунок меценатських коштів. Гроші з міського бюджету не залучаються. Розпочали зведення обʼєкта в 2020 році.

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