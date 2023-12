Що відбувається з Bitcoin та чого очікувати — прогноз від Binance Сьогодні 13:30 — Криптовалюта

Що відбувається з Bitcoin та чого очікувати — прогноз від Binance

Загальна ринкова капіталізація криптовалют показала зростання на 11% протягом місяця, що було спричинене активною ринковою динамікою, яка була особливо помітною у першій половині листопада, після чого ринок увійшов у період коливань.

Про це Finance.ua розповіли у світовій блокчейн-екосистемі Binance.

У цьому контексті два ключові гравці - SOL і LINK — виокремились, продемонструвавши найбільші злети серед десяти провідних криптовалют. Зокрема, SOL збільшилась на 69%, в той час, як LINK на 29%. Ці зростання відбилися на значному інституційному інтересі, що видно з цін на GSOL та GLINK, які досягли відповідно 800% і 200%.

Варто відзначити, що комісії за транзакції в Bitcoin перевищили аналогічні показники Ethereum, показуючи найбільшу різницю за останні два роки, що свідчить про відновлення інтересу до протоколу Ordinals і зростаючу активність на Bitcoin.

«Зараз для криптовалютного ринку знову настає історичний момент, на який усі чекали з травня 2022 року. Bitcoin подолав свій ATH (all time high). Востаннє вище за відмітку $42 тис. Bitcoin торгувався в квітні 2022 року. На тлі зростання першої криптовалюти її ринкова капіталізація досягла $809,6 млрд (за даними CoinMarketCap). Зростання Bitcoin з початку 2023 року склало 140%, що безумовно позначилося на настроях на ринку криптовалют», — коментує зростання BTC голова регіонів Центральної і Східної Європи (CEE) та Центральної Азії Binance Кирило Хом’яков.

Загальна ринкова капіталізація всього ринку криптовалют досягла піка в 1,54 трильйона доларів у 2023 році, багато в чому через потенційне схвалення Bitcoin ETF і ймовірне зниження ставок Федеральною резервною системою США, що очікується в 2024 році.

За словами Хом’якова, ряд аналітиків оцінюють потенціал Bitcoin на рівні $100K у 2024 році, і всі як один пов’язують це зростання з ETF. Вся індустрія цифрових активів стежить за заявками, поданими такими гігантами, як BlackRock Inc., очікуючи на появу перших біткойн-ETF в США.

«Говорячи про технічні чинники, то згідно з аналізом, наступний супротив Bitcoin буде на рівні $42 330, враховуючи збереження бичачого тренду, незважаючи на відносно низький відкритий інтерес (OI). Деякі аналітики припускають, що біткойн може досягти 60 000 доларів до наступного зниження вдвічі у квітні 2024 року.

Підсумовуючи, можна сміливо сказати, що поточні ринкові умови сигналізують про сильний потенціал колосального зростання криптовалют у 2024 році. Чекаючи на біткойн-ETF, ми бачимо підвищений ентузіазм ринку, який потенційно може підняти біткойн і весь ринок криптовалют на нові висоти. Але, як і у разі будь-яких інвестицій, ми рекомендуємо дотримуватися правил DYOR (do your own research), перш ніж інвестувати в криптовалюти", — зазначає представник Binance.

