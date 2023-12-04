Bitcoin досяг $41,5 тис. і має потенціал зрости до $100 тис. до кінця 2024-го — Finance.ua

Bitcoin досяг $41,5 тис. і має потенціал зрости до $100 тис. до кінця 2024-го Сьогодні 12:55 — Криптовалюта

Bitcoin досяг $41,5 тис. і має потенціал зрости до $100 тис. до кінця 2024-го

Керівники криптовалютної індустрії заявили про початок нового «бичачого» тренду, який може винести біткоїн до історичних максимумів з позначкою вище $100 000 в кінці 2024 року. Наразі його ціна понад $41,5 тис.

Біткойн за рік зріс на 150%, і багато хто оптимістично налаштований щодо продовження зростання у 2024 році, передає CNBC.

«Відчувається, що 2023-й був роком підготовки до бичачої хвилі, яка ще попереду. Але настрої дуже оптимістичні щодо 2024 і 2025 років», — каже Паскаль Готьє, генеральний директор Ledger.

Останній рекордний максимум цифрової валюти — майже $69 тис. був досягнутий у листопаді 2021 року. Відтоді криптоіндустрія зіткнулася з безліччю проблем — від краху монет і проєктів, до банкрутств і кримінальних процесів. FTX, колись одна з найбільших бірж світу, зазнала краху, а її засновнику Сему Бенкману-Фріду загрожує понад 100 років ув’язнення після того, як його визнали винним за сімома пунктами кримінального шахрайства.

Проте, коли ці проблеми відійшли на другий план, інвестори зосередилися на тому, що індустрія вважає позитивним розвитком подій. Перше — це захоплення тим, що Комісія з цінних паперів і бірж США схвалить exchange-traded fund (ETF, біржовий фонд, який інвестує безпосередньо в криптовалюту) Це може залучити великих традиційних інвесторів, які раніше не хотіли мати справу з криптовалютами.

Друга подія — це халвінг біткоїна, який відбувається кожні чотири роки і запланований на травень 2024 року. Це означатиме, що винагорода за майнінг біткоїна зменшується вдвічі. Це обмежує пропозицію біткоїнів, і є фактором, що сприяє зростанню курсу біткоїна.

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