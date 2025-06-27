Чому інвестори в PEPE і DOGE повинні звернути увагу на цю мем-монету нового покоління з потенціалом зростання 6500% — Finance.ua

ПРОМО Чому інвестори в PEPE і DOGE повинні звернути увагу на цю мем-монету нового покоління з потенціалом зростання 6500% Сьогодні 14:44 — Криптовалюта

Чому інвестори в PEPE і DOGE повинні звернути увагу на цю мем-монету нового покоління з потенціалом зростання 6500%

Після вражаючих успіхів PEPE і Dogecoin, з’явилися чутки про ще одну криптовалюту, натхненну мемами, яка може перевершити всі очікування. Цей інноваційний цифровий актив, що може зрости на 6500%, готовий зробити фурор. Інвестори, заінтриговані стрімким зростанням попередніх монет, можуть вважати цю нову можливість вартою уваги.

$XYZ відкриває статус G.O.A.T., ранні інвестори готуються до величезного ROI

XYZVerse ($XYZ) привніс абсолютно нову концепцію в нішу мем-монет, поєднавши азарт спорту з динамічною енергією криптовалют. Створений для затятих фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту, цей проект є не просто черговим токеном — це зростаюча спільнота, побудована навколо пристрасті до гри.

Greatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse прагне досягти більшого, ніж звичайна мем-монета. І люди це помічають — нещодавно проект отримав звання Зі сміливою концепцією, XYZVerse прагне досягти більшого, ніж звичайна мем-монета. І люди це помічають — нещодавно проект отримав звання Best New Meme Project.

Що відрізняє $XYZ? Це не короткочасна мода. Цей проект має чіткий план розвитку та віддану спільноту, орієнтовану на довгостроковий ріст.

Натхненний спортивним духом, токен $XYZ став головним претендентом на перемогу, готовим розгромити конкурентів. $XYZ на шляху до подиуму переможця, щоб стати знаком честі для тих, хто живе спортом і криптовалютою.

$XYZ вже приносить результати ще до виходу на ринок

Попередній продаж $XYZ вже триває, надаючи доступ до токена за спеціальною ціною до лістингу.

Ціна запуску: $0,0001

Ціна зараз: $0,003333

Наступний етап: 0,005

Остаточна ціна попереднього продажу: 0,02

Після попереднього продажу токен $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах із цільовою ціною розміщення 0,10 $. Якщо проект залучить достатньо капіталу для підтримки цієї оцінки, ранні інвестори можуть отримати до 1000-кратного прибутку від своїх попередніх продажів.

Наразі інвестовано понад 14 мільйонів доларів, що свідчить про високий інтерес ринку. Варто зазначити, що придбання токенів за нижчою ціною попереднього продажу дає можливість отримати вищий ROI після запуску.

Попит на $XYZ стрімко зростає, що сприяє швидкому прогресу попереднього продажу. Ранні покупці отримують найнижчі ціни, максимізуючи свій потенційний прибуток.

Pepe (PEPE)

Pepe (PEPE) переживає кращі часи. За останній тиждень його ціна впала на 8,93%. За останній місяць вона знизилася на 31,96%, а за шість місяців — на 47,21%. Ця тенденція до зниження змушує інвесторів замислитися, чи зараз хороший час для покупки, чи слід очікувати подальших втрат.

Наразі ціна PEPE коливається в діапазоні від 0,0000076026666 до 0,00001085866666 доларів. Індекс відносної сили (RSI) становить 36,68, наближаючись до зони перепроданості, що може сигналізувати про можливе відновлення. Прості ковзні середні за 10 і 100 днів близькі і становлять відповідно 0,000009537 і 0,00000950028 долара, що вказує на консолідацію ціни.

Якщо ціна підніметься, найближчий рівень опору — 0,00001283733333 долара. Перевищення цього рівня може призвести до другого опору на рівні 0,00001609333333 долара, що відкриє значний потенціал зростання. З іншого боку, найближчий рівень підтримки знаходиться на рівні 0,00000632533333 долара, і падіння нижче цього рівня може призвести до другого рівня підтримки на рівні 0,0000030693 долара. Зі слабко негативним рівнем MACD (-0,0000001000) і стохастиком на рівні 24,89, є ознаки того, що ціна може скоро змінити напрямок.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) останнім часом перебуває в низхідному тренді. За останній тиждень його ціна впала на 4,15%. За останній місяць падіння посилилося до 27,33%. Якщо подивитися на шестимісячну картину, DOGE втратив майже половину своєї вартості, впавши на 47,48%. Поточний діапазон торгів знаходиться між 0,14 і 0,17 долара.

Технічні індикатори свідчать про необхідність обережності. 10-денна проста ковзна середня становить 0,17 долара, що трохи вище 100-денної SMA на рівні 0,16 долара. Індекс відносної сили (RSI) становить 44,51, що вказує на те, що монета ще не знаходиться в зоні перепроданості. Рівень MACD є негативним і становить -0,00007040, що свідчить про ведмежий імпульс.

У перспективі DOGE стикається з найближчою підтримкою на рівні 0,12 долара. Якщо він проб’є цей рівень, наступна підтримка буде на рівні 0,081 долара. З іншого боку, найближчий опір знаходиться на рівні 0,20 долара. Пробиття цього рівня може підштовхнути ціну до другого опору на рівні 0,24 долара, що буде зростанням на понад 40% від поточного рівня. Трейдери стежать за цими ключовими рівнями, щоб оцінити, чи продовжить DOGE падіння або почне відновлення.

Висновок

PEPE і DOGE продемонстрували вражаючий ріст, але XYZVerse (XYZ) поєднує спорт і мем-культуру, прагнучи до зростання на 20 000% і пропонуючи інвесторам унікальну можливість, орієнтовану на спільноту.

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