Аналітики виділили ключову причину зростання головних криптовалют — Finance.ua
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Аналітики виділили ключову причину зростання головних криптовалют

Криптовалюта
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Аналітики виділили ключову причину зростання головних криптовалют
Аналітики виділили ключову причину зростання головних криптовалют
Ціна провідних криптовалют продовжує зростання на тлі надій інвесторів щодо збереження перемир’я між Іраном та Ізраїлем. Так Bitcoin піднявся на 1,67% і досяг $106 712, Ethereum додав 2,73% і торгувався на рівні $2 466, а Dogecoin зріс на 2,73% до $0,16. Хоча Bitcoin наблизився до позначки $106 000, це все ще на 4,75% менше за історичний максимум. Ethereum відновився до понад $2 400 і консолідував позиції.
Частка Bitcoin на ринку зросла до 64,5%, тоді як доля Ethereum знизилася приблизно на 9%. За останню добу трейдери, які відкривали короткі позиції, втратили понад $115 мільйонів — саме стільки було ліквідовано у ставках на падіння. Відкритий інтерес по Bitcoin збільшився на 2,12% і перевищив $70 мільярдів. Водночас понад 60% трейдерів Binance, які тримають позиції по BTC, наразі роблять ставку на зниження.

Курс криптовалют до долара 💵

Загальний обсяг капіталізації крипторинку сягнув $3,28 трильйона, що на 1,13% більше за попередню добу. Серед найбільших прибутків за 24 години аналітики виділяють криптовалюти Sei (+23,98%), Maple Finance (+21,80%) та SPX6900 (+13,76%). На тлі позитивних настроїв індекс страху та жадібності Crypto Fear & Greed Index продовжує залишатися у зоні «жадібності».
Оптимізм інвесторів підтримують заяви Дональда Трампа про чинне перемир’я між Ізраїлем та Іраном, хоча у ЗМІ періодично з’являються повідомлення про поновлення бойових дій, що породжує сумніви щодо стабільності ситуації. На традиційних ринках цього ж дня спостерігалося зростання: Dow Jones піднявся на 507 пунктів, S&P 500 — на 1,11%, а Nasdaq — на 1,43%.
Аналітики зауважують, що для подальшого зростання Bitcoin необхідно завершувати добу вище $108 403. Деякі великі трейдери, попри позитивний фон, посилили свої ставки на зниження Ethereum: один із них додав ще 10 тисяч ETH до шорт-позиції, збільшивши загальний обсяг до 50 тисяч ETH із нереалізованим прибутком $13,9 мільйона.
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За матеріалами:
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