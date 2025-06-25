Аналітики виділили ключову причину зростання головних криптовалют — Finance.ua

Аналітики виділили ключову причину зростання головних криптовалют Сьогодні 20:40 — Криптовалюта

Аналітики виділили ключову причину зростання головних криптовалют

Ціна провідних криптовалют продовжує зростання на тлі надій інвесторів щодо збереження перемир’я між Іраном та Ізраїлем. Так Bitcoin піднявся на 1,67% і досяг $106 712, Ethereum додав 2,73% і торгувався на рівні $2 466, а Dogecoin зріс на 2,73% до $0,16. Хоча Bitcoin наблизився до позначки $106 000, це все ще на 4,75% менше за історичний максимум. Ethereum відновився до понад $2 400 і консолідував позиції.

Частка Bitcoin на ринку зросла до 64,5%, тоді як доля Ethereum знизилася приблизно на 9%. За останню добу трейдери, які відкривали короткі позиції, втратили понад $115 мільйонів — саме стільки було ліквідовано у ставках на падіння. Відкритий інтерес по Bitcoin збільшився на 2,12% і перевищив $70 мільярдів. Водночас понад 60% трейдерів Binance, які тримають позиції по BTC , наразі роблять ставку на зниження.

Загальний обсяг капіталізації крипторинку сягнув $3,28 трильйона, що на 1,13% більше за попередню добу. Серед найбільших прибутків за 24 години аналітики виділяють криптовалюти Sei (+23,98%), Maple Finance (+21,80%) та SPX6900 (+13,76%). На тлі позитивних настроїв індекс страху та жадібності Crypto Fear & Greed Index продовжує залишатися у зоні «жадібності».

Оптимізм інвесторів підтримують заяви Дональда Трампа про чинне перемир’я між Ізраїлем та Іраном, хоча у ЗМІ періодично з’являються повідомлення про поновлення бойових дій, що породжує сумніви щодо стабільності ситуації. На традиційних ринках цього ж дня спостерігалося зростання: Dow Jones піднявся на 507 пунктів, S&P 500 — на 1,11%, а Nasdaq — на 1,43%.

Аналітики зауважують, що для подальшого зростання Bitcoin необхідно завершувати добу вище $108 403. Деякі великі трейдери, попри позитивний фон, посилили свої ставки на зниження Ethereum: один із них додав ще 10 тисяч ETH до шорт-позиції, збільшивши загальний обсяг до 50 тисяч ETH із нереалізованим прибутком $13,9 мільйона.

noworries За матеріалами:

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