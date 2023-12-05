Непрацюючі громадяни можуть отримати кредит на початок чи розвиток власної справи — Finance.ua

Непрацюючі громадяни можуть отримати кредит на початок чи розвиток власної справи Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Непрацюючі громадяни можуть отримати кредит на початок чи розвиток власної справи

З початком повномасштабної війни, розв’язаної російською федерацією, для багатьох родин, що втратили житло, роботу, заощадження, критично важливим стало повернення до самостійного й економічно незалежного життя.

Міністерство соціальної політики працює над тим, аби забезпечити максимально ефективну підтримку осіб і родин, що опинились у складних життєвих обставинах. З цією метою у 2023 р. Міністерство перезапустило розроблену раніше програму «Рука допомоги». Вона спрямована на допомогу малозабезпеченим особам у відкритті власної справи.

У чому суть програми?

Програма дає можливість непрацюючим працездатним особам з числа членів малозабезпеченої сім'ї отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100,5 тис. грн для відкриття чи розвитку власного бізнесу

На що дається фінансова допомога? На придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власної справи.

Людина може отримати безвідсотковий кредит від держави строком на 3 роки для започаткування власної справи

Умови повернення допомоги

Або після закінчення трирічного строку з дати її отримання, однією сумою (протягом 30 календарних днів)

Або достроково, частинами відповідно до графіка, погодженого центром зайнятості.

Важливо: сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів і ЄСВ.

Але! Фінансову допомогу не треба повертати, якщо завдяки їй підприємцем:

сплачено податки, збори і ЄСВ в сумі, що перевищує суму наданої допомоги;

у перший рік з дати отримання допомоги, за направленням центру зайнятості, працевлаштовано не менше 2-х осіб із малозабезпечених сімей строком не менше, ніж на два роки.

Як скористатися програмою?

Для отримання такої допомоги людина, яка має бажання розпочати підприємницьку діяльність, має звернутися до найближчого Центру зайнятості.

Там — подати документи до створеної при Центрі зайнятості Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї. А саме:

заяву про надання фінансової допомоги;

бізнес-план;



довідку про несудимість.



До складу Комісії включаються представники центру зайнятості, представники органів соціального захисту населення, органів місцевого самоврядування, територіальних органів ДПС, організацій (об'єднань) роботодавців і профспілок (за згодою).

Читайте також Бізнес у 2024 році зможе отримати 15 тисяч грантів на розвиток

Комісія розглядає документи і - після засідання — надсилає претенденту на фінансову допомогу письмове повідомлення про прийняте рішення.

Якщо рішення позитивне, людина має створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа-підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення.

Відповіді на найпоширеніші запитання щодо програми — за посиланням.

Нагадаємо, програму було розроблено спільно зі Світовим банком, у 2016 -2018 рр. вона була успішно пропілотована в низці регіонів і зарекомендувала себе як успішний соціальний проєкт.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.