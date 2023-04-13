День фінансів: максимум валютних депозитів, сума збитків України від анексії Криму, арбітраж на 5 млрд дол. — Finance.ua

День фінансів: максимум валютних депозитів, сума збитків України від анексії Криму, арбітраж на 5 млрд дол. Сьогодні 17:45

У четвер, 13 квітня, Україна виграла у рф арбітраж на 5 млрд дол. за збитки Нафтогазу у Криму. Суд у Гаазі зобов’язав росію сплатити 5 млрд дол. компенсації за збитки та втрачене майно Нафтогазу в Криму, заявив голова Групи Нафтогаз Олексій Чернишов, заяву якого опублікувала компанія.

Також експерти КНДІСЕ встановили безпрецендентну суму збитків України від анексії росією Криму.

Міжнародні партнери нададуть Україні $115 мільярдів, а Світовий банк надасть Україні грант у розмірі $200 мільйонів.

Обсяг валютних депозитів досягнув максимуму з 2015 року. У березні поточного року сума гривневих депозитів у банківському секторі зросла на 23,7 млрд грн, або 1,9%. У результаті обсяг вкладів становив майже 1,246 трлн грн. Вклади у валюті У березні поточного року сума гривневих депозитів у банківському секторі зросла на 23,7 млрд грн, або 1,9%. У результаті обсяг вкладів становив майже 1,246 трлн грн. Вклади у валюті збільшились на $59 млн (+2,5%) — до $18,7 млрд. Це максимальний обсяг депозитів у валюті, починаючи з лютого 2015 року.

До речі, до кінця акції «Весняна підзарядка депозитів» залишилось менш ніж два тижні. Вже на початку травня «Мінфін» та три банки-учасники акції розіграють призи. Грошовий призовий фонд наразі становить 165 тис. грн.

Всі деталі про акцію можна дізнатись на сторінці «Бонус до депозиту».

Де дійсні українські права за кордоном. Починаючи з 29 червня 2022 року, водійські посвідчення, які видані в Україні, визнають у Європі без будь-яких обмежень. Це означає, що українці, які мають такі посвідчення, . Починаючи з 29 червня 2022 року, водійські посвідчення, які видані в Україні, визнають у Європі без будь-яких обмежень. Це означає, що українці, які мають такі посвідчення, не повинні змінювати їх або проходити додаткові іспити, щоб керувати автомобілем за кордоном.

Видатки Пенсійного фонду торік зросли до понад 590 мільярдів. Фонд Фонд забезпечив виплату пенсій 10,7 млн громадян на загальну суму 574,3 млрд грн, у тому числі з урахуванням особливостей виплати пенсій на період введення воєнного стану.

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Як зросла вартість великоднього кошика у 2023. Цьогоріч Цьогоріч вартість великоднього кошика складає 797 гривень — це на 29,5% більше, ніж торік. Яйця здорожчали аж на 134,7%, далі за шкалою подорожчання — мʼясо (+29,86%), паска (+26,08%) та алкоголь (+4,27%).

При цьому в деяких областях України нещодавно скоротили дію комендантської години. Однак на Великдень, який цього року відзначатимуть 16 квітня, обмеження не будуть скасовувати.

Румунія обмежить виплати допомоги українським біженцям. Уряд Румунії Уряд Румунії прийняв постанову, яка забезпечує «стійкі рамки» для підтримки українських біженців. Постанова «встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року, для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії сім’ям та самотнім особам, які користуються європейським рішенням у цій галузі».

Також Румунія закликала збільшити допомогу Києву, заявивши , що Україна — гарант безпеки.

До речі, ми підготували цікаве відео зі статті нашої кореспондентки Скільки коштує жити в Румунії:

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