День фінансів: доплати військовим, концепція відкритого банкінгу, найкращі міста для життя у Польщі — Finance.ua

День фінансів: доплати військовим, концепція відкритого банкінгу, найкращі міста для життя у Польщі Сьогодні 17:50

Четвер, 10 серпня. Держава відмовляється від паперових архівів, а українські айтівці збирають гроші, щоб не працювати після 45 років.

Доплати військовим. Кабмін затвердив розмір Кабмін затвердив розмір щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців і рятувальників на час воєнного стану. Військові, що беруть безпосередню участь у бойових діях, отримуватимуть доплати у 100 тисяч гривень щомісяця. Також передбачаються виплати розміром у 30 тис. та 50 тис. гривень.

Концепція відкритого банкінгу. НБУ затвердив НБУ затвердив Концепцію відкритого банкінгу . Вона визначає напрями розвитку, дорожню карту та ключові вимоги до впровадження в Україні відкритого банкінгу. Ухвалення концепції ще на один крок наближає український платіжний ринок до європейського.

Також Нацбанк посилює вимоги до резервів банків. З 11 вересня регулятор урівнює нормативи обов’язкового резервування банками за коштами юридичних осіб за ознакою строковості.

Держава відмовляється від паперових архівів. В Україні запрацював пілотний проєкт «е-Архів». Усі документи державних органів влади в Україні відцифрують та В Україні запрацював пілотний проєкт «е-Архів». Усі документи державних органів влади в Україні відцифрують та зберігатимуть в електронних архівах

Закон про цифровий контент та цифрові послуги. Верховна Рада України Верховна Рада України ухвалила закон про цифровий контент та цифрові послуги. Очікується, що закон сприятиме ефективному здійсненню та захисту прав споживачів, яким за договором надається цифровий контент та цифрова послуга, а також визначенню чітких тенденцій до формування результативного ринку.

Також Рада обклала онлайн-казино податком з обігу. Це принесе до бюджету додатково щонайменше 1,5 млрд грн на рік.

Крім того, депутати позбавили підсанкційні компанії права на відшкодування ПДВ.

ВР прийняла також в першому читанні законопроєкт про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів.

Субсидія в один клік через «Дію». В Мінсоцполітики повідомили, що спрощене В Мінсоцполітики повідомили, що спрощене оформлення субсидій через «Дію» буде реалізовано наприкінці 2023 року. Там нагадали, що Кабінет Міністрів з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення, що викличе зростання кількості заяв на субсидію.

Найкращі міста для життя у Польщі. Польське видання Business Insider Польське видання Business Insider склало рейтинг 16-ти воєводських міст, де найвища якість життя у Польщі. Познань зайняла перше місце, бо там за останніми показниками найнижче безробіття, високі зарплати та добра якість повітря. На другому місці - Катовіце, а на третьому — Ополе.

Українці, які тимчасово перебувають в Польщі, можуть перевести свої пенсійні виплати туди. Зробити це можуть як пенсіонери, які вже отримували пенсію в Україні, так і ті хто, досяг пенсійного віку за кордоном.

Українські біженці, які знайшли прихисток за кордоном, нерідко потребують значної допомоги, щоб мати змогу повернутися в Україну. Угорський офіс Міжнародної організації з міграції провів опитування українських біженців на тему повернення в Україну. Ось якої допомоги потребують біженці, які повертаються додому.

Ще 50 відеокамер фіксації порушень ПДР. У п’ятницю, 11 серпня, на автомобільних дорогах країни розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Загалом У п’ятницю, 11 серпня, на автомобільних дорогах країни розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Загалом кількість камер на дорогах сягатиме вже 215. У поліції зазначають, що 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше.

Гроші на пенсію в 45. Українські ІТ-фахівці заощаджують гроші, щоб не працювати після 35−45 років, свідчать Українські ІТ-фахівці заощаджують гроші, щоб не працювати після 35−45 років, свідчать результати досліджень Dou.ua. Зарплати 97% айтівців перевищують середню зарплату в Україні, а 66% айтівців мають можливості для заощаджень.

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