День фінансів: до 170 тис. грн штрафу або 6 років ув’язнення для «дропів», найдешевші однокімнатні квартири Сьогодні 17:30

У вівторок, 15 вересня, Finance.ua порівняв ціни в регіонах на первинному та вторинному ринку житла. Також розповідаємо, які покарання ухвалила ВР за діяльність «дропів».

Україна ризикує втратити частину міжнародного фінансування на $29,5 млрд

Ситуація з державними фінансами України наближається до критичної. Україна може втратити значну частину передбаченого фінансування на загальну суму $29,5 млрд. Прем’єр-міністр України Сергій Корецький закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, необхідні для отримання міжнародної фінансової допомоги.

Покаранання за діяльність «дропів»

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 16013 , який передбачає криміналізацію передачі та обігу «дроп-рахунків» і встановлює штрафи та ув’язнення за низку пов’язаних порушень.

ВПО зможуть поєднувати житлові ваучери з кредитами

ВР підтримала за основу законопроєкт № 15335, який має врегулювати такий механізм для внутрішньо переміщених осіб, які проживали на тимчасово окупованих територіях. Законопроєкт передбачає можливість використовувати житловий ваучер разом із кредитними коштами, якщо їх недостатньо для повного фінансування придбання або будівництва житла.

Іноземці претендуватимуть на роботу в Україні

Кабмін зареєстрував у ВР законопроєкт № 16073 про внесення змін до деяких законів України щодо працевлаштування іноземців та осіб без громадянства. Документ пропонує об’єднати дозвільні процедури та запровадити єдиний дозвіл на тимчасове проживання і працевлаштування.

Водночас стало відомо, де в медицині платять найбільше.

Новий Трудовий кодекс: ризики для працівників

У ФПУ зазначають, що договірне регулювання трудових відносин працює ефективно лише за умови рівності сторін. Працівник, який шукає роботу, зазвичай не має можливості самостійно визначати умови контракту нарівні з роботодавцем.

Кошти за невикористані поїздки

14 вересня закінчився термін дії поїздок у київському комунальному транспорті, які пасажири встигли придбати до підвищення тарифів. Пасажирам, які не встигли використати всі поїздки, автоматично повернуть їхню вартість. Протягом цього тижня кошти зарахують на Гаманець транспортної карти в застосунку «Київ Цифровий».

До речі, відсьогодні тарифи на проїзд у приміських поїздах зростуть.

🏡Ціни на українському ринку нерухомості 2026 року доволі нерівномірні. У регіонах, які вважаються відносно безпечними, однокімнатні квартири, переважно дорожчають. В прифронтових містах ціни на житло майже не змінюються, або навіть знижуються.

Редакція Finance.ua порівняла ціни в регіонах на первинному та вторинному ринку житла. Розповідаємо, де зараз найдешевше та найдорожче — Редакція Finance.ua порівняла ціни в регіонах на первинному та вторинному ринку житла. Розповідаємо, де зараз найдешевше та найдорожче — Де найдешевші однокімнатні квартири: ціни за регіонами

🤑Валютний курс в Україні може залишатися відносно стабільним, тоді як ціни на товари й послуги продовжують зростати.

У новому відео на нашому YouTube-каналі банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий поділився інформацією щодо ціни, за якою Національному банку вдається утримувати гривню, що таке «воєнна інфляція» та чого очікувати від курсу долара й євро цього тижня.

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