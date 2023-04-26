День фінансів: де взяти гроші, якщо банки відмовляють, середня пенсія після індексації, ціна квартир на вторинці — Finance.ua

День фінансів: де взяти гроші, якщо банки відмовляють, середня пенсія після індексації, ціна квартир на вторинці Сьогодні 17:50

У середу, 26 квітня, у новій статті ми розбиралися, де взяти гроші, якщо банки відмовляють:

Банки планують підвищувати ставки за депозитами. Результати опитування банків свідчать про подальше Результати опитування банків свідчать про подальше зростання обсягів та вартості зобов’язань. Рекордною була кількість фінустанов, у яких здорожчали депозити домогосподарств. Більше трьох чвертей опитаних фінустанов повідомили про зростання обсягу коштів як домогосподарств, так і корпорацій. У І кварталі середня вартість фондування, на думку банків, зросла.

Також банки пом’якшили вимоги до кредитів населенню.

Скільки коштують квартири на вторинці. Середня ціна, наприклад, на 1-кімнатні Середня ціна, наприклад, на 1-кімнатні квартири в Києві не є інформативною: вартість якоїсь конкретної квартири може сильно різнитися від середньої по ринку.

Середня пенсія після індексації. В Україні вперше з 2018 року за квартал зросла кількість пенсіонерів — на 9 249 осіб. За рахунок індексації, проведеної у березня, середній розмір пенсії сягнув 5 238 грн — або ж 143 доларів за курсом НБУ на момент підготовки цього тексту. Наразі приблизно 33% пенсіонерів В Україні вперше з 2018 року за квартал зросла кількість пенсіонерів — на 9 249 осіб. За рахунок індексації, проведеної у березня, середній розмір пенсії сягнув 5 238 грн — або ж 143 доларів за курсом НБУ на момент підготовки цього тексту. Наразі приблизно 33% пенсіонерів отримують середню та вищу за середню пенсії.

При цьому ПФУ скоротив фінансування пенсій.

Компенсації за зруйноване житло. В Україні уряд схвалив порядок В Україні уряд схвалив порядок відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та дач в рамках державної програми «єВідновлення». Також встановив цінову «стелю» грошової компенсації.

В Україні майже вчетверо зріс коефіцієнт бідності. Коефіцієнт бідності в Україні за 2022 рік зріс з 5,5% до 20,2% (у 3,7 раза), а доходи громадян різко впали. Про це Коефіцієнт бідності в Україні за 2022 рік зріс з 5,5% до 20,2% (у 3,7 раза), а доходи громадян різко впали. Про це повідомив комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Нагадаємо, за оцінкою Світового банку, минулого року в Україні зафіксували десятикратне зростання бідності.

Які легкові авто сьогодні виготовляють в Україні. Виробництво автомобілів повного циклу в Україні сьогодні Виробництво автомобілів повного циклу в Україні сьогодні відсутнє , а український VIN-код та маркування «Made in Ukraine» отримують транспортні засоби, складені в Україні з машинокомплектів чи переобладнані з шасі, імпортованих з-за кордону.

Роумінг з ЄС. Українська та європейська сторони завершили офіційні Українська та європейська сторони завершили офіційні процедури внесення змін в Угоду про асоціацію, які відкривають шлях для фактичного приєднання України до роумінгової зони ЄС.

Ocean Plaza планують виставити на продаж за $100 млн. Частка ТРЦ Ocean Plaza, що конфіскована державою і оцінюється від $100 млн, буде виставлена на аукціон. Протягом двох тижнів Частка ТРЦ Ocean Plaza, що конфіскована державою і оцінюється від $100 млн, буде виставлена на аукціон. Протягом двох тижнів уряд ухвалить рішення про передавання частки ТРЦ до Фонду держмайна.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.