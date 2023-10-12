День фінансів: бета-тест сервісу купівлі-продажу автомобілів, $1,15 млрд грантових коштів від США — Finance.ua

День фінансів: бета-тест сервісу купівлі-продажу автомобілів, $1,15 млрд грантових коштів від США Сьогодні 17:50

У четвер, 12 жовтня, у мобільному застосунку державних послуг «Дія» в бета-тесті запущено сервіс купівлі/продажу автомобіля.

$1,15 млрд грантових коштів від США. У середу, 11 жовтня, до державного бюджету України У середу, 11 жовтня, до державного бюджету України надійшов грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 1,15 млрд доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (Peace in Ukraine).

Глава МВФ назвала суму кредиту Україні. Міжнародний валютний фонд у грудні 2023 року зможе виділити Україні ще 900 млн доларів за програмою розширеного фінансування (EFF). Про це Міжнародний валютний фонд у грудні 2023 року зможе виділити Україні ще 900 млн доларів за програмою розширеного фінансування (EFF). Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

ЄС планує виділити Україні 4,5 мільярда євро до кінця 2023 року.

Пенсіонери зможуть поновити виплати за 20 хвилин по відеозв'язку. Пенсійний фонд України Пенсійний фонд України розробив проект порядку встановлення особи одержувача пенсії, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв'язку. Сеанс триватиме орієнтовно 20 хвилин.

Ціни на первинному ринку житла зросли. Найвищі ціни на Найвищі ціни на новобудови у жовтні 2023 року пропонують у Львові. З вересня середня ціна на нові квартири піднялася на 1 тис. грн за квадрат. Приблизно так же здорожчало житло на первинному ринку у Києві.

Три рівні захисту енергооб'єктів від повітряних ударів. Енергетичні об'єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак ракетами та дронами. Про це Енергетичні об'єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак ракетами та дронами. Про це розповів голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Ціна чи якість: з якої країни ЄС найдешевше привезти авто в Україну. Українці дуже часто . Українці дуже часто купують вживані авто з Європи. Причин на це є кілька. По-перше, вони дешевші, ніж аналогічні моделі в Україні на вторинному ринку. По-друге, є надія, що через хороший стан європейських доріг, порівняно з українськими, автомобіль навіть через роки експлуатації прослужить довше.

В Україні відновили декларування та функції НАЗК. 12 жовтня 2023 року набрав 12 жовтня 2023 року набрав чинності закон, яким відновлено декларування та функції НАЗК. Про це розповіли заступник голови НАЗК Артем Ситник та керівниця Управління проведення повних перевірок НАЗК Юлія Кулікова.

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