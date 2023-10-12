Україна отримала $1,15 млрд грантових коштів від США — Finance.ua

Україна отримала $1,15 млрд грантових коштів від США
У середу, 11 жовтня, до державного бюджету України надійшов грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 1,15 млрд доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (Peace in Ukraine).
Проект має на меті часткову компенсацію видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. У 2023 році Україна отримала вже 10,9 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.
Залучене грантове фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям, виплати житлово-комунальних субсидій), виплати співробітникам ДСНС та на оплату праці працівників державних органів та закладів освіти.
«Надзвичайно вдячні Уряду США за солідарність та безпрецедентну підтримку України. Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 22,9 млрд доларів США від Сполучених Штатів», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
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