Україна отримала $1,15 млрд грантових коштів від США — Finance.ua

Україна отримала $1,15 млрд грантових коштів від США Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Україна отримала $1,15 млрд грантових коштів від США

У середу, 11 жовтня, до державного бюджету України надійшов грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 1,15 млрд доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (Peace in Ukraine).

Проект має на меті часткову компенсацію видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. У 2023 році Україна отримала вже 10,9 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.

Залучене грантове фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям, виплати житлово-комунальних субсидій), виплати співробітникам ДСНС та на оплату праці працівників державних органів та закладів освіти.

Читайте також Україна підходить до другого перегляду програми розширеного фінансування МВФ — Пишний

«Надзвичайно вдячні Уряду США за солідарність та безпрецедентну підтримку України. Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 22,9 млрд доларів США від Сполучених Штатів», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.