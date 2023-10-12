Україна отримала $1,15 млрд грантових коштів від США — Finance.ua

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Україна отримала $1,15 млрд грантових коштів від США

Казна та Політика
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Україна отримала $1,15 млрд грантових коштів від США
Україна отримала $1,15 млрд грантових коштів від США
У середу, 11 жовтня, до державного бюджету України надійшов грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 1,15 млрд доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (Peace in Ukraine).
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Проект має на меті часткову компенсацію видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. У 2023 році Україна отримала вже 10,9 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.
Залучене грантове фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям, виплати житлово-комунальних субсидій), виплати співробітникам ДСНС та на оплату праці працівників державних органів та закладів освіти.
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«Надзвичайно вдячні Уряду США за солідарність та безпрецедентну підтримку України. Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 22,9 млрд доларів США від Сполучених Штатів», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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