Голова «Укренерго» назвав три рівні захисту енергооб'єктів від повітряних ударів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Голова «Укренерго» назвав три рівні захисту енергооб'єктів від повітряних ударів

Енергетика
35
Голова «Укренерго» назвав три рівні захисту енергооб'єктів від повітряних ударів
Голова «Укренерго» назвав три рівні захисту енергооб'єктів від повітряних ударів
Енергетичні об'єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак ракетами та дронами.
Про це розповів голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю «Радіо Свобода».
«Перший рівень — це дійсно простий захист від вибухової хвилі, від уламків. Це переважно наповнені піском або біг-беги, або габіони, або якісь інші конструкції, які прості, які захищають саме від непрямого влучання чи то ракети, чи то „Шахеда“», — сказав він.
Читайте також
За його словами, другий рівень — це захист від прямого влучання «Шахедів».
«І третій рівень найбільш складний і найбільш масштабні конструкції - це захист комплексний від „Шахедів“ і ракет», — розповів Кудрицький.
Як повідомив голова «Укренерго», перший рівень захисту у вигляді мішків з піском — базовий, що лишився з минулої зими, а стосовно другого і третього рівнів захисту, то, як стверджує Кудрицький, «ці роботи зараз виконуються активно». На питання, коли зведення цих конструкцій може бути завершене, він припустив, що це може бути в листопаді, «до холодів повинні встигнути».
Читайте також
«Ми не можемо повністю, на 100% убезпечитись від масованих ракетних або дронових атак. Але що ми можемо зробити? Ми можемо знизити цей ризик до такого контрольованого рівня. Насправді що важливо? Щоб енергосистема вижила впродовж зими. Важливо, щоб швидкість, з якою ворог руйнує енергосистему, не перевищувала або не сильно перевищувала швидкість, з якою ми відновлюємо. І тоді ситуація контрольована», — зазначив Кудрицький.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.