Голова «Укренерго» назвав три рівні захисту енергооб'єктів від повітряних ударів — Finance.ua

Голова «Укренерго» назвав три рівні захисту енергооб'єктів від повітряних ударів Сьогодні 16:05 — Енергетика

Голова «Укренерго» назвав три рівні захисту енергооб'єктів від повітряних ударів

Енергетичні об'єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак ракетами та дронами.

Про це розповів голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю «Радіо Свобода»

«Перший рівень — це дійсно простий захист від вибухової хвилі, від уламків. Це переважно наповнені піском або біг-беги, або габіони, або якісь інші конструкції, які прості, які захищають саме від непрямого влучання чи то ракети, чи то „Шахеда“», — сказав він.

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За його словами, другий рівень — це захист від прямого влучання «Шахедів».

«І третій рівень найбільш складний і найбільш масштабні конструкції - це захист комплексний від „Шахедів“ і ракет», — розповів Кудрицький.

Як повідомив голова «Укренерго», перший рівень захисту у вигляді мішків з піском — базовий, що лишився з минулої зими, а стосовно другого і третього рівнів захисту, то, як стверджує Кудрицький, «ці роботи зараз виконуються активно». На питання, коли зведення цих конструкцій може бути завершене, він припустив, що це може бути в листопаді, «до холодів повинні встигнути».

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«Ми не можемо повністю, на 100% убезпечитись від масованих ракетних або дронових атак. Але що ми можемо зробити? Ми можемо знизити цей ризик до такого контрольованого рівня. Насправді що важливо? Щоб енергосистема вижила впродовж зими. Важливо, щоб швидкість, з якою ворог руйнує енергосистему, не перевищувала або не сильно перевищувала швидкість, з якою ми відновлюємо. І тоді ситуація контрольована», — зазначив Кудрицький.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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