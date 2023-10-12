Ціна чи якість: з якої країни ЄС найдешевше привезти авто в Україну — Finance.ua

Ціна чи якість: з якої країни ЄС найдешевше привезти авто в Україну Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Ціна чи якість: з якої країни ЄС найдешевше привезти авто в Україну

Українці дуже часто купують вживані авто з Європи. Причин на це є кілька. По-перше, вони дешевші, ніж аналогічні моделі в Україні на вторинному ринку. По-друге, є надія, що через хороший стан європейських доріг, порівняно з українськими, автомобіль навіть через роки експлуатації прослужить довше.

Про це пише Телеграф.

Проте не у всіх країнах Європи можна купити дешеве авто. Та і не всі вони однакової якості. Багато залежить від стану дороги, звичок у керуванні тої чи тої нації, клімату тощо.

Наприклад, назагал відомо, що з Італії часто привозять пошкоджені авто, адже італійці не дуже акуратно паркуються, та ще й вулички досить вузькі, не призначені для машин. Особливо у древніх містах.

Литва

На країни Східної Європи та Балкан потрібно звернути свою увагу, якщо вам потрібна дійсно недорога машина. До прикладу, саме у Литву приганяють автівки для перепродажу в Україну, білорусь чи росію.

Тут є потужні автосервіси, які скуповують авто в несправному стані і ремонтують для перепродажу.

Італія

Що стосується ціни, то в Італії автомобілі середні за вартістю. Але справді недорогі авто тут також існують. За декілька років експлуатації у спекотному кліматі вигорає лак і навіть тріскається лакофарбове покриття, особливо на авто темних кольорів. Тому їх часто перефарбовують. Якщо для вас це не проблема, сміливо купуйте авто з Італії.

Також цікавим є той факт, що автовиробники в Італії, створюючи машини для місцевого ринку, не наділяють їх такими функціями, які в Україні є просто необхідністю. Наприклад, підігрів сидінь чи керма. У теплому кліматі у цьому просто немає потреби.

Проте на авто з Італії практично ніколи немає іржі.

Польща, Болгарія, Словаччина

На ринок Східної Європи також часто приганяють дешеві авто із Західної Європи. Вони можуть бути як у хорошому стані, так і в дуже поганому. Останній варіант викликає особливе занепокоєння, тому що майстри можуть так їх «підмарафетити», що потенційний покупець і не помітить несправностей. Це можуть бути автомобілі-потопельники чи ТЗ з кримінальним минулим.

Тому при купівлі авто з цих країн потрібно бути дуже обережними.

Німеччина

Німецькі авто зазвичай дорожчі, ніж в інших країнах Європи. Річ у тому, що вони там просто дуже дорогі. Але і люди мають відповідні гроші, щоб їх купувати.

Німецькі машини майже завжди якісні, повністю обслужені та технічно справні. Німці педанти, вони слідкують за своєю власністю дуже добре, обслуговують авто лише в офіційних дилерів.

Єдиний мінус авто з Німеччини — зазвичай великі пробіги, адже жителі цієї країни можуть щодня їздити на великі відстані, і це не проблема. Також вони люблять подорожувати на власному транспорті.

Швеція, Нідерланди

Жителі Швеції та Нідерландів зазвичай добре слідкують за своїми машинами, проте через холодний клімат та постійну сирість авто часто іржавіє. Вони часто потребують фарбування кузова, тому зважте на цей факт.

Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

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