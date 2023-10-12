В Україні відновили декларування та функції НАЗК — Finance.ua

В Україні відновили декларування та функції НАЗК Сьогодні 16:12

В Україні відновили декларування та функції НАЗК

12 жовтня 2023 року набрав чинності закон, яким відновлено декларування та функції НАЗК.

Про це розповіли заступник голови НАЗК Артем Ситник та керівниця Управління проведення повних перевірок НАЗК Юлія Кулікова.

«Щорічні декларації за 2021−2022 роки необхідно подати до 31 січня 2024 року, а за 2023 рік — уже у звичний для всіх декларантів строк — до 31 березня 2024 року включно. З початком повномасштабного вторгнення всі ми живемо в постійному стресі, хтось втратив документи та майно, але це не завадило дуже багатьом декларантам добровільно подати декларації - це понад 742 тисячі декларацій. Ці декларанти мають можливість виправити ці декларації (ред.: подані з 24 лютого 2022 року до 11 жовтня 2023 року включно)», — зазначив Ситник.

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А також додав, що для цього необхідно протягом 14 днів, тобто не пізніше 25 жовтня 2023 року, звернутись до НАЗК з листом у довільній формі, в якому зазначити, яку або які декларації є потреба виправити і вказати дату їх подання.

Що це змінить?

Як зазначила Кулікова, для низки осіб відтерміновано обов’язок подачі декларацій — їм потрібно буде це зробити не пізніше 90 днів після зміни умов, які надають право на відтермінування. Насамперед йдеться про військових, причетних до оборони країни, осіб, які перебувають на окупованих територіях або де ведуться активні бойові дії, тих, хто перебуває на лікуванні внаслідок поранення тощо. Відтермінування стосується також членів сімей зазначених осіб.

«Змінами умов, за яких відтермінування може бути завершено, є завершення воєнного стану, звільнення зі служби, виїзд з окупованих територій, зони бойових дій тощо. Конкретний перелік осіб та умов — визначено у законі. Але і тут є винятки: декларації все ж доведеться подати особам, які проходять військову службу на посадах міністрів, керівників ЦОВВ, місцевих органів влади, на посадах в апаратах міністерств, ВЛК, ТЦК, беруть участь у закупівлях в сфері оборони або відряджені на такі посади», — додала керівниця Управління.

Зазначається, що НАЗК відкриє публічний доступ до реєстру 10 грудня 2023 року з урахуванням безпекових заходів. Тоді журналісти та активісти отримають доступ до даних посадовців та зможуть допомогти правоохоронним органам та НАЗК швидше виявити тих осіб, які незаконно збагатилися під час війни.

«Декларантам та членам їх сімей особисто звертатися до НАЗК не потрібно, питання внесення декларанта у список вирішується виключно його чинним керівником (колишнім керівником декларанта — у разі звільнення)», — уточнив заступник голови НАЗК.

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