У «Дії» запустили бета-тест сервісу купівлі-продажу автомобілів — Finance.ua

У «Дії» запустили бета-тест сервісу купівлі-продажу автомобілів Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

У «Дії» запустили бета-тест сервісу купівлі-продажу автомобілів

У мобільному застосунку державних послуг «Дія» в бета-тесті запущено сервіс купівлі/продажу автомобіля.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Міжнародному економічному форумі.

«Наразі у бета-тесті запущено можливість купити, продати автомобіль у «Дії». Без центру МВС, без послуг «бігунків», які пропонують купити місце в черзі. За кілька кліків можна продати автомобіль у «Дії», — сказав Федоров.

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Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував, що у вересні процес купівлі-продажу автомобілів буде переведено в цифровий варіант у «Дії». Він анонсував скасування обов’язкової технічної експертизи: її здійснюватимуть тільки під час першій реєстрації автомобіля і за бажанням покупця.

Довідка Finance.ua:

з 6 серпня в Україні змінилися правила реєстрації авто. Вимоги спростили як для покупців нових машин в автосалонах, так і для перереєстрації на вторинному ринку;



тепер покупець нового автомобіля в автосалоні може делегувати йому право реєстрації придбаної машини та отримати свідоцтво про реєстрацію та номерний знак, тобто при придбанні нового авто зникає необхідність отримувати «транзитні номери»;



при покупці авто на «вторинці» більше не потрібно оформляти від попереднього власника нотаріальне доручення на реєстрацію автомобіля — тепер достатньо вказати в договорі купівлі-продажу особу, яка реєструватиме авто;



у Сервісному центрі МВС нагадали алгоритм перереєстрації транспортних засобів, що вже зареєстровані в Україні та були у використанні.

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