Продаєте чи купуєте авто: алгоритм дій від Головного сервісного центру — Finance.ua

Продаєте чи купуєте авто: алгоритм дій від Головного сервісного центру Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Продаєте чи купуєте авто: алгоритм дій від Головного сервісного центру

В Сервісному центрі МВС нагадали алгоритм перереєстрації транспортних засобів, що вже зареєстровані в Україні та були у використанні.

Якщо бажаєте продати своє авто, то першим кроком для його перереєстрації на нового власника є отримання талону попереднього запису на послугу. Запис можна здійснити на сайті Головного сервісного центру МВС скориставшись функціоналом Е-запис , а також талон можна отримати безпосередньо в терміналі, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.

Для перереєстрації автомобілів, причепів, мотоциклів, мопедів продавцю та покупцю необхідно звернутися до будь-якого зручного для них сервісного центру МВС.

У продавця мають бути такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

У свою чергу в покупця мають бути наявні:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код.

Договір купівлі-продажу в сервісному центрі МВС оформляється безкоштовно. Після перереєстрації транспортного засобу новий власник отримує новий номерний знак і свідоцтво про реєстрацію автомобіля вже на своє ім'я.

Експертне дослідження не є обов’язковим. Воно проводиться за бажанням продавця чи покупця. Але радимо звернутись до Експертної служби МВС, аби вони надали вам висновок про транспортний засіб, що наявні номерні агрегати не були підроблені.

Орієнтовну вартість перереєстрації транспортного засобу на нового власника можна розрахувати за допомогою онлайн-сервісу — калькулятор орієнтовної вартості отримання адміністративної послуги

Інфографіка: hsc.gov.ua

Довідка Finance.ua:

від початку 2023 року та до 11 вересня в Україні було перереєстровано понад 1 мільйон транспортних засобів.

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