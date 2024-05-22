Виды пенсий в странах Европы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Виды пенсий в странах Европы

Личные финансы
27
Виды пенсий в странах Европы
Виды пенсий в странах Европы
Согласно пенсионному индексу Allianz (API) (2023), который дает комплексную оценку устойчивости и адекватности пенсионных систем по 40 параметрам, лучшие в мире пенсионные системы построены в Дании, Нидерландах, Швеции, Бельгии, Люксембурге, Великобритании, Германии и др.
Об этом говорится в статье Finance.ua Как происходит расчет пенсий в странах Европы (аналогия с Украиной).
Читайте также
Большинство стран Европы имеют многоуровневую систему пенсионного обеспечения, которая состоит из следующих основных типов пенсионного обеспечения:
Государственная пенсия — регулярная выплата от правительства, на которую большинство людей могут претендовать, достигнув пенсионного возраста. Вместе с тем размер пенсии зависит от стажа национального страхования, а именно взносов, которые уплачивает лицо, работая. Если человеку не хватает стажа, чтобы получить полную государственную пенсию, он может компенсировать пробел, уплатив добровольный взнос.
Профессиональная пенсия (пенсия по месту работы) — сбережения на пенсию, организуемые работодателем; эти схемы финансируются за счет взносов с зарплаты работников. Схемы начисления могут быть разными, но обычно основываются на размере зарплаты, трудовом стаже и годах уплаты взносов.
Читайте также
Частная пенсия: Частные пенсионные программы — добровольные программы, к которым могут присоединиться все желающие. Предлагаются разными финансовыми учреждениями: банками, страховыми компаниями, инвестиционными фондами. Взносы лица поступают либо в упомянутые учреждения, либо на личный счет. Если человек не работает (поэтому нет доступа к пенсии по месту работы), он может открыть собственный пенсионный счет. Или, наоборот, человек работает и уже оформил профессиональную пенсию, однако желает дополнительно экономить еще и в виде частной пенсии.
В каждой стране ЕС сложился свой подход к использованию этих возможностей.
К примеру, пенсионная система в Нидерландах состоит из трех основных столпов:
  1. Фиксированная государственная пенсия (AOW), зависимая от минимальной заработной платы и финансируемая за счет налогов с заработной платы.
  2. Накопительные профессиональные пенсионные схемы.
  3. Индивидуальные накопительные схемы.
Читайте также
Современная пенсионная система Украины состоит из трех уровней:
  • 1-й уровень. Солидарная система создана для обеспечения базовых потребностей пенсионеров и социальной защиты каждого гражданина.
  • 2-й уровень. Накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, предусматривающая создание дополнительных средств для будущих пенсионеров путем обязательной уплаты взносов на индивидуальные пенсионные счета и их инвестирование.
  • 3-й уровень. Добровольное негосударственное пенсионное обеспечение, благодаря которому каждый желающий может накопить дополнительные пенсионные средства для себя, своих близких или работников своего предприятия.
На сегодняшний день в Украине функционируют только первый и третий уровни.

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 10,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсий сейчас 5743 грн. 12,06% из общего количества пенсионеров получают выплаты более 10 000 грн;
  • с начала года выросла доля пенсионеров, получающих более 10 тыс. грн. По состоянию на 1 января она составляла 10,94%;
  • с 1 марта в Украине повысили пенсии для некоторых категорий пенсионеров;
  • в Украине с зарплатой вдвое выше средней (это более 33 тыс. грн по данным Пенсионного фонда) можно получить пенсию в размере 9 491,5 грн. Такая пенсия возможна при наличии 35 лет стажа.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.