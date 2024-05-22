Виды пенсий в странах Европы — Finance.ua

Виды пенсий в странах Европы Сегодня 20:01 — Личные финансы

Виды пенсий в странах Европы

Согласно пенсионному индексу Allianz (API) (2023) , который дает комплексную оценку устойчивости и адекватности пенсионных систем по 40 параметрам, лучшие в мире пенсионные системы построены в Дании, Нидерландах, Швеции, Бельгии, Люксембурге, Великобритании, Германии и др.

Читайте также Пенсии в Украине: можно ли изменить дату получения выплат самостоятельно

Большинство стран Европы имеют многоуровневую систему пенсионного обеспечения, которая состоит из следующих основных типов пенсионного обеспечения:

Государственная пенсия — регулярная выплата от правительства, на которую большинство людей могут претендовать, достигнув пенсионного возраста. Вместе с тем размер пенсии зависит от стажа национального страхования, а именно взносов, которые уплачивает лицо, работая. Если человеку не хватает стажа, чтобы получить полную государственную пенсию, он может компенсировать пробел, уплатив добровольный взнос.

Профессиональная пенсия (пенсия по месту работы) — сбережения на пенсию, организуемые работодателем; эти схемы финансируются за счет взносов с зарплаты работников. Схемы начисления могут быть разными, но обычно основываются на размере зарплаты, трудовом стаже и годах уплаты взносов.

Читайте также Какие есть способы накопить на пенсию самостоятельно

Частная пенсия: Частные пенсионные программы — добровольные программы, к которым могут присоединиться все желающие. Предлагаются разными финансовыми учреждениями: банками, страховыми компаниями, инвестиционными фондами. Взносы лица поступают либо в упомянутые учреждения, либо на личный счет. Если человек не работает (поэтому нет доступа к пенсии по месту работы), он может открыть собственный пенсионный счет. Или, наоборот, человек работает и уже оформил профессиональную пенсию, однако желает дополнительно экономить еще и в виде частной пенсии.

В каждой стране ЕС сложился свой подход к использованию этих возможностей.

К примеру, пенсионная система в Нидерландах состоит из трех основных столпов:

Фиксированная государственная пенсия (AOW), зависимая от минимальной заработной платы и финансируемая за счет налогов с заработной платы. Накопительные профессиональные пенсионные схемы. Индивидуальные накопительные схемы.

Читайте также Какой размер пенсии у граждан Германии: формула расчета

1-й уровень. Солидарная система создана для обеспечения базовых потребностей пенсионеров и социальной защиты каждого гражданина.

2-й уровень. Накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, предусматривающая создание дополнительных средств для будущих пенсионеров путем обязательной уплаты взносов на индивидуальные пенсионные счета и их инвестирование.

3-й уровень. Добровольное негосударственное пенсионное обеспечение, благодаря которому каждый желающий может накопить дополнительные пенсионные средства для себя, своих близких или работников своего предприятия.

На сегодняшний день в Украине функционируют только первый и третий уровни.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 10,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсий сейчас 5743 грн. 12,06% из общего количества пенсионеров получают выплаты более 10 000 грн;

с начала года выросла доля пенсионеров, получающих более 10 тыс. грн. По состоянию на 1 января она составляла 10,94%;



с 1 марта в Украине повысили пенсии для некоторых категорий пенсионеров;

в Украине с зарплатой вдвое выше средней (это более 33 тыс. грн по данным Пенсионного фонда) можно получить пенсию в размере 9 491,5 грн. Такая пенсия возможна при наличии 35 лет стажа.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.