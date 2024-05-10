Какие есть способы накопить на пенсию самостоятельно — Finance.ua

Какие есть способы накопить на пенсию самостоятельно Сегодня 08:00 — Личные финансы

Какие есть способы накопить на пенсию самостоятельно

Накапливать не помешает еще в молодом возрасте. Для этого можно выбрать разные варианты — от того, чтобы откладывать определенную сумму ежемесячно, до инвестиций даже с возможностью получать пассивный доход. Рассмотрим наиболее действенные способы накоплений поподробнее.

Инвестиции

Инвестирование поможет оградить сбережения от инфляции. А если вкладывать деньги в разные активы, это снизит инвестиционные риски. В крайнем случае активы можно продать и вернуть денежные средства, если возникнет такая потребность.

Наряду с преимуществами есть и определенные риски. Рынки могут колебаться и инвестор может лишиться части своих средств. Или до того, как инвестиция окупится, пройдет много времени. Каждый вид инвестиций имеет свои особенности и должен быть тщательно изучен перед тем, как вкладывать деньги. Поэтому нужно не только собирать деньги, но постоянно учиться и обновлять знания.

Депозиты

Если привыкли откладывать средства, но хотите уберечь их от обесценения, один из способов это сделать — держать их в банке на депозите. Если это долгая история, то не следует рассчитывать, что сумма значительно приумножится. Но защитить сбережения от влияния инфляции на них точно удастся.

Преимущество депозитов в том, что средства вкладчиков защищены государством. Фонд гарантирования вкладов во время действия военного положения и еще три месяца со дня его прекращения гарантирует украинцам 100% возмещение всех вкладов в случае банкротства или закрытия банка. После этого гарантированная сумма по вкладам будет 600 тыс. грн для одного вкладчика в одном банке. Если сумма больше, лучше будет разбить ее на части и держать в разных банках.

Есть также возможность заключить депозитный договор, в котором не будет определена сумма пополнения депозита и обязательств делать это ежемесячно. То есть вы сможете докладывать деньги тогда, когда будет такая возможность, а проценты в таком случае тоже будут увеличиваться. Если же не доложите, то никаких штрафов не будет.

Минусом депозита можно назвать более низкий доход, чем в других инвестиционных инструментах, риск потерять потенциальный доход, если средства будут вложены на длительный срок, а также возможность забрать деньги с депозита при смерти собственника только через шесть месяцев. Проценты в течение этого времени начислять не будут.

Сберегательный счет в Негосударственном пенсионном фонде

и т. д. Таким образом происходит диверсификация, то есть шансов, что средства будут приумножаться, больше. Выплаты по этому счету человек начинает получать уже после достижения пенсионного возраста. В Украине работают негосударственные пенсионные фонды, где можно открыть сберегательный счет и регулярно вносить средства. Фонд же приумножает их, вкладывая в наиболее выгодные и, как правило, различные финансовые активы — депозиты , государственные облигации, акции в корпоративном сектореТаким образом происходит диверсификация, то есть шансов, что средства будут приумножаться, больше. Выплаты по этому счету человек начинает получать уже после достижения пенсионного возраста.

Какую же сумму нужно откладывать? Это может быть любая удобная сумма, например, 1 тыс. грн или до 10% от зарплаты. Важно делать это регулярно. То есть работает это так — условно в течение 30 лет человек вносит на свой счет по 1 тыс. грн ежемесячно, а по достижении пенсионного возраста получает ежемесячные выплаты с этого счета.

Средства, находящиеся в Негосударственном пенсионном фонде, надежно защищены. Ведь даже если он будет ликвидирован, то сбережения будут переданы на управление другому фонду.

«Под матрас»

Этот способ до сих пор выбирает значительная часть украинцев по разным причинам — недоверие к финансовым учреждениям, неуверенность в завтрашнем дне, непонимание тех или иных инвестиционных инструментов.

Такой вариант сбережений оправдан потому, что вкладывая средства в валюту, вкладчик не подвергает их высокому риску, как, например, в случае с инвестированием. Также процесс откладывания средств более простой и понятный.

Однако есть и очевидные недостатки. Вложив деньги в валюту, рассчитывать на высокий доход не стоит. К тому же, средства никоим образом не защищены от инфляции и склонны подвергаться рискам снижения стоимости накоплений из-за валютных колебаний.

Накопительное страхование жизни (НСЖ)

Этот вариант предусматривает заключение договора со страховой компанией, согласно которому страховые платежи накапливаются, а риски, связанные с жизнью и здоровьем человека, покрывает страховая.

Благодаря программе инвестиционного страхования жизни человек может накопить значительный капитал путем внесения в течение длительного времени небольших страховых взносов, не обременяющих бюджет семьи. При этом еще и получать инвестиционный доход и быть под страховой защитой.

Главное преимущество этого способа накоплений — финансовая защита жизни и здоровья человека, а также обеспечение финансовой поддержки семьи в случае потери трудоспособности или смерти застрахованного.

Инвестирование в хобби

Более романтичный, но не менее разумный вариант для накоплений на старость. В течение жизни человек может вкладывать определенную сумму денежных средств в хобби. К примеру, покупая антиквариат, вино, монеты, ретро-автомобили или другие вещи, которые со временем могут вырасти в цене.

Дополнительные источники дохода

Выход на пенсию — это только новый этап жизни, во время которого человек может оставаться активным и вовлеченным в интересные задачи, приносящие дополнительные доходы. Позаботиться об этом можно заранее, открыв собственное дело или даже получив новые знания и навыки. Это может быть что угодно — садоводство, репетиторство, производство крафтовых сладостей, хендмейд. Или более масштабные проекты, как открытие собственного общепита, производства определенных товаров или продукции, создание реабилитационного центра и т. д.

Несмотря на войну, истории украинского бизнеса вдохновляют. Люди начинают собственное дело, независимо от угрозы вражеских обстрелов или даже угрозы уничтожения локации, на которой находится бизнес. Украинцы ищут возможность работать и развиваться. А для пенсионеров, обладающих большим опытом и знаниями, создание собственного дела станет отличным вариантом для поддержания финансовой стабильности.

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