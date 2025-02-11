В придачу к тысяче от Кабмина. Во Львове, Киеве и Одессе ввели местные ежемесячные доплаты педагогам — Finance.ua

В придачу к тысяче от Кабмина. Во Львове, Киеве и Одессе ввели местные ежемесячные доплаты педагогам Сегодня 08:28 — Казна и Политика

В придачу к тысяче от Кабмина. Во Львове, Киеве и Одессе ввели местные ежемесячные доплаты педагогам

Педагоги из Киева, Одессы и Львова будут получать ежемесячные доплаты. Средства будут идти исключительно из местных бюджетов.

Об этом пишет Эспрессо.

Киев

Украинская столица направила дополнительные 2,4 млрд грн на фонд заработной платы для педагогических работников. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает Официальный портал Киева.

Зарплаты столичным педагогам будут повышены на 30% в соответствии с квалификационной категорией.

Дополнительные выплаты уже получили педагоги в Голосеевском, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском, Святошинском и Соломенском районах. В Печерском районе надбавки пока получили только работники дошкольного и внешкольного образования.

«Ожидаем, что в ближайшее время все районы столицы завершат выплату надбавок, которые в 2025 году станут ежемесячными», — подчеркнул Мондриевский.

Одесса

Городской совет Одессы тоже принял решение о ежемесячной доплате работникам образовательной отрасли. Общий размер финансирования будет составлять более 220 млн грн, сообщила «Новой украинской школе» (НУШ) ​​директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

По ее словам, в программу были включены все работники учебных заведений, учредителем которых является городской совет.

Доплату распределили следующим образом:

педагогические работники школ, детских садов, внешкольных учреждений будут получать 2000 грн;

библиотекари, медики в образовании, уборщики, подсобные рабочие, лаборанты, повара в садиках — по 1000 грн;

молодые специалисты — 3000 грн, как в прошлом году.

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Как отметила Буйневич, необходимые распоряжения уже в стадии подготовки и будут вынесены на следующую сессию. По ее прогнозам, наиболее вероятным вариантом первых выплат станет апрельская заработная плата.

«У нас следующая сессия должна быть весной — в апреле или в марте, но уже сегодня я слышала от депутатов, что надо скорее принять решение, чтобы люди могли быстрее получить деньги», — подытожила Буйневич.

Львов

Львовский городской совет внес изменения в программу «Вдохновляющие педагоги» и утвердил премию в размере 15 тыс. грн для 1000 педагогов, проинформировала пресс-служба горсовета.

Эта премия была принята еще в прошлом году и будет действовать в течение 2025−2030 годов. Изменения, утвержденные депутатами, касались суммы премирования, которая будет предоставляться в течение одного года каждый месяц для 1000 педагогов.

При этом доплата коснется не только учителей, но и педагогов художественных школ и внешкольных заведений.

На сегодняшний день львовский педагог получает 12 тысяч гривен, и по программе он получит возможность получить дополнительно 15 тысяч без каких-либо отчислений. Кроме того, программа коснется профессиональных учителей, которые уже имеют абсолютный авторитет среди детей и много работают с ними. Эти педагоги суммарно получат до 35 тыс. грн.

В целом получить премии смогут следующие категории:

Учителя школ Львовской общины, которые работают не менее одного года в соответствующем учебном заведении на должности учителя по основному месту работы с недельной нагрузкой, составляющей не менее 18 часов в неделю.

Социальные педагоги, практические психологи, педагоги-организаторы, работающие не менее одного года в соответствующем учебном заведении на указанной должности по основному месту работы с нагрузкой 40 часов в неделю.

Руководители кружков заведений внешкольного образования, которые работают не менее одного года в указанных заведениях по основному месту работы с недельной нагрузкой, составляющей не менее 18 часов в неделю.

Преподаватели и концертмейстеры художественных и музыкальных школ Львовской городской территориальной общины, которые работают не менее одного года в указанных заведениях культуры по основному месту работы с недельной нагрузкой, которая в сумме составляет не менее 18 часов в неделю.

Кроме того, в программе прописан порядок избрания педагогов, достойных начисления, и выплаты упомянутой доплаты. Этот порядок предполагает прохождение трех этапов. На первом этапе учащиеся будут анонимно голосовать за учителя, заполняя анкету. На втором этапе педагоги будут проходить профессиональное тестирование. И на последнем этапе преподавателя будет оценивать экспертная группа, в которую войдут учителя, родители и представители ученического самоуправления.

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Во Львове также действует программа «Образовательная премия Львова», в рамках которой каждый год на конкурсной основе выбирают 150 педагогов, получающих премии: 147 педагогов получают по 35 тысяч гривен, а трое лучших из категорий общее среднее образование, дошкольное образование и внешкольное образование получают по 100 тысяч гривен.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что с 1 января 2025 года в Украине введут ежемесячную «учительскую доплату» к заработной плате учителей в размере 1000 гривен «на руки». С 1 сентября 2025 года эта выплата будет увеличена до 2000 грн «на руки» каждому учителю.

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций просил прибавить 20 млрд гривен в бюджет-2025 на повышение зарплат учителям. Но решение не было поддержано. Вместо этого решили выделить дополнительные 12 млрд на доплаты.

Затем Министерство образования и науки изменило условия начисления доплат. Размер оплаты привяжется к объему учебной нагрузки учителя. Таким образом, доплата будет определяться пропорционально объему выполняемой работы.

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