«Учительскую доплату» получают почти 500 тысяч педагогов, — Шмыгаль — Finance.ua
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«Учительскую доплату» получают почти 500 тысяч педагогов, — Шмыгаль

Личные финансы
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«Учительскую доплату» получают почти 500 тысяч педагогов, — Шмыгаль
«Учительскую доплату» получают почти 500 тысяч педагогов, — Шмыгаль
В январе этого года заработала программа «Учительская доплата», и педагоги в школах стали получать дополнительную ежемесячную выплату.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета Министров.
«Речь идет о доплате от 1000 грн „на руки“ в зависимости от учебной нагрузки учителя. С сентября такая доплата будет увеличена до 2 тысяч гривен. Предусмотрели в бюджете на этот год 12 млрд грн субвенции, и за счет этого „Учительскую доплату“ получают около 500 тысяч педагогов», — подчеркнул премьер-министр.
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Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что более миллиона учеников начальных классов обеспечены бесплатным питанием в школах.
«Для этих нужд государство на текущий год распределило громадам ресурс более чем в 2,8 млрд грн. В планах — расширение программы, чтобы она охватила всех учеников», — отметил Денис Шмыгаль и добавил, что это одна из программ «Зимней поддержки», успешно реализуемых правительством.
Денис Шмыгаль сообщил, что уже более 90 тысяч человек подали заявки в рамках программы «єКнига», которая предусматривает, что 18-летние украинцы могут получить 908 грн на покупку украинских книг.
«Более 84 тысяч заявителей получили средства. Таким образом, молодые украинцы читают больше украинских книг, и в то же время мы поддерживаем украинское книгоиздательство», — подчеркнул глава правительства.
Напомним, ранее сообщалось, что воспитатели детсадов, являющихся структурными подразделениями школ, также будут получать с 2025 года «учительскую тысячу». Тысяча гривен — это доплата за неблагоприятные условия труда.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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