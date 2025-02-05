«Учительскую доплату» получают почти 500 тысяч педагогов, — Шмыгаль Сегодня 17:36 — Личные финансы

«Учительскую доплату» получают почти 500 тысяч педагогов, — Шмыгаль

В январе этого года заработала программа «Учительская доплата», и педагоги в школах стали получать дополнительную ежемесячную выплату.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета Министров.

«Речь идет о доплате от 1000 грн „на руки“ в зависимости от учебной нагрузки учителя. С сентября такая доплата будет увеличена до 2 тысяч гривен. Предусмотрели в бюджете на этот год 12 млрд грн субвенции, и за счет этого „Учительскую доплату“ получают около 500 тысяч педагогов», — подчеркнул премьер-министр.

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Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что более миллиона учеников начальных классов обеспечены бесплатным питанием в школах.

«Для этих нужд государство на текущий год распределило громадам ресурс более чем в 2,8 млрд грн. В планах — расширение программы, чтобы она охватила всех учеников», — отметил Денис Шмыгаль и добавил, что это одна из программ «Зимней поддержки», успешно реализуемых правительством.

Денис Шмыгаль сообщил, что уже более 90 тысяч человек подали заявки в рамках программы «єКнига», которая предусматривает, что 18-летние украинцы могут получить 908 грн на покупку украинских книг.

«Более 84 тысяч заявителей получили средства. Таким образом, молодые украинцы читают больше украинских книг, и в то же время мы поддерживаем украинское книгоиздательство», — подчеркнул глава правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что воспитатели детсадов, являющихся структурными подразделениями школ, также будут получать с 2025 года «учительскую тысячу». Тысяча гривен — это доплата за неблагоприятные условия труда.

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