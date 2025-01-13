Часть воспитателей детсадов получит «учительскую тысячу» — Finance.ua

Часть воспитателей детсадов получит «учительскую тысячу» Сегодня 08:35 — Личные финансы

Часть воспитателей детсадов получит «учительскую тысячу»

Воспитатели детсадов, являющихся структурными подразделениями школ, также будут получать с 2025 года «учительскую тысячу». Тысяча гривен — это доплата за неблагоприятные условия труда.

Соответствующую норму содержит постановление правительства, которое согласовывает Порядок и условия предоставления субвенции на осуществление доплат педагогическим работникам заведений общего среднего образования. Об этом информирует Osvita.ua

Кто из воспитателей детсадов будет получать «учительскую тысячу»

Право на получение ежемесячной доплаты получат все педагогические работники школ всех типов, а также центров и структурных подразделений таких заведений — пансионов, дошкольных и внешкольных подразделений коммунальной формы собственности.

Для педагогов дошкольных или внешкольных подразделений школ при начислении доплаты будут применяться нормы на ставку, установленные для таких педагогических работников в учреждениях дошкольного, внешкольного образования.

Ежемесячная доплата составит с января 2025 года 1300 гривен (1000 гривен «на руки»), а с сентября — 2600 гривен (2000 гривен «на руки»).

Справка Finance.ua:

С 1 января 2025 года учителя в Украине будут получать ежемесячную доплату к зарплате в размере 1000 гривен, которая вырастет до 2000 гривен с 1 сентября.

В МОН отметили, что доплаты предусмотрены для всех педагогических работников школ: учителей, психологов, руководителей кружков и т. д.

Однако Министерство образования и науки изменило условия начисления доплат. Что именно изменилось — рассказали здесь.

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