В НБУ спрогнозировали, как рынок отреагирует на переход к плавающему курсу — Finance.ua

В НБУ спрогнозировали, как рынок отреагирует на переход к плавающему курсу Сегодня 11:02 — Валюта

В НБУ спрогнозировали, как рынок отреагирует на переход к плавающему курсу

В Национальном банке Украины готовы возвращаться к политике плавающего валютного курса, если для этого сложатся определенные факторы, но уверяют, что регулятор не допустит бесконтрольной ситуации с курсом в таком случае.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона член совета НБУ Василий Фурман.

«НБУ неоднократно говорил о том, что политика фиксированного курса, которая очень важна в первые месяцы войны, первые полтора года войны, позволила нам сохранить макроэкономическую, финансовую стабильность в нашем государстве. Вместе с тем в долгосрочной перспективе политика фиксированного курса не до конца является правильной, потому что очень много может накапливаться дисбалансов в экономике», — отметил он.

Как напомнил представитель Нацбанка, принимая стратегию валютных смягчений, он уже предусмотрел возможность перехода к политике плавающего обменного курса, то есть по сути той политике, которая проводилась до войны.

«Украинцы уже привыкли в тот период времени, что гривна была относительно стабильной валютой. В отдельные периоды она усиливалась, в отдельные смягчалась, но вместе с тем курс гривны был более-менее ясным. Если мы говорим о переходе сейчас к политике плавающего обменного курса, то чтобы это каждый из нас понимал: во-первых, это не в том понимании, что курс будет вообще определяться рынком», — сказал он.

В то же время Фурман отметил, что когда Нацбанк говорил о стратегии валютных смягчений, отмечалось, что временных рамок на этот счет нет, и для решения о возвращении к плавающему курсу должны совпасть определенные обстоятельства.

«Для нас чрезвычайно важна именно макроэкономическая стабильность, финансовая стабильность, международная финансовая помощь, ситуация на фронте, инфляция (она у нас уменьшается, и это очень положительный фактор), ситуация в банковской системе — очень много факторов. Если они сложатся, мы будем переходить к плавающему обменному курсу», — указал член совета НБУ.

Впрочем, он констатировал, что сегодня существует дисбаланс на валютном рынке и НБУ даже в нынешних условиях вынужден выходить с интервенциями, продавая из золотовалютных резервов около 1,7−2 миллиарда долларов ежемесячно. Вместе с тем Фурман напомнил, что объем резервов на сегодняшний день находится на историческом максимуме — около 42 миллиардов долларов по состоянию на 1 августа.

«Даже если Нацбанк и будет переходить к плавающему обменному курсу, то это курс будет под жестким наблюдением НБУ. Никто не будет [делать] так, чтобы ситуация была неконтролируемая. Ситуация будет максимально контролируемой. Гривна может и усиливаться, может и ослабляться. Но выскажу свою точку зрения как эксперта: это будут незначительные колебания», — спрогнозировал Фурман.

Читайте также Что происходит на наличном валютном рынке — комментарий заместителя главы НБУ

Нынешнюю ситуацию на валютном рынке представитель регулятора охарактеризовал как стабильно контролируемую. Он подчеркнул, что простые граждане вообще не должны переживать по поводу валютно-курсовой политики, поскольку НБУ обеспечит максимальный контроль ситуации.

«И я думаю, что как раз эти полтора года войны, уровень [доверия] к действиям НБУ у населения достаточно высок. Если мы говорим о доверии к банковской системе, то остатки средств физических и юридических лиц во всех валютах увеличились более чем на 600 миллиардов гривен за полтора года войны. Это „голосование гривной“ в поддержку действий НБУ населением и бизнесом. И депозиты увеличиваются, и средства на текущих счетах — я говорю о сумме», — добавил Фурман.

Как сообщил Нацбанк в комментарии РБК-Украина, курс доллара может колебаться после отмены фиксированного курса. Стоимость валюты может как увеличиваться, так и уменьшаться.

«НБУ перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки. При таком режиме рыночный курс сможет как ослабляться, так и укрепляться, реагируя на изменение ситуации на валютном рынке, а именно баланс спроса и предложения», — говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что будут на первых этапах перехода сохранять активное присутствие на рынке, чтобы компенсировать дефицит иностранной валюты и ограничить курсовые колебания.

Напомним, председатель правления Лиги банков Украины Елена Коробкова прогнозирует , что в ближайшие месяцы ожидать либерализации валютного обменного курса в Украине не стоит, доллар будет колебаться в пределах 37,5−39 гривен.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений для более активного участия банков-нерезидентов на рынке ОВГЗ, увеличения притока иностранной валюты в страну, а также поддержки социальных инициатив по защите граждан;

украинская гривна поднялась на седьмое место с конца в списке недооцененных валют мира в обновленном Индексе Биг-Мака. В начале года гривна была на четвертом месте.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.