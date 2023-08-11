«Изношенные» и «старые» доллары: в НБУ рассказали о ситуации с обменом — Finance.ua

«Изношенные» и «старые» доллары: в НБУ рассказали о ситуации с обменом Сегодня 11:02 — Валюта

«Изношенные» и «старые» доллары: в НБУ рассказали о ситуации с обменом

Совместные усилия НБУ и участников рынка привели к нормализации ситуации с обменом наличной иностранной валюты. Теперь задача доказать украинцам, что банкноты иностранной валюты имеют одинаковый эквивалент стоимости, независимо от года выпуска или дизайна.

Об этом шла речь на встрече заместителей главы НБУ Юрия Гелетия и Алексея Шабана с представителями банковского и небанковского секторов.

Как отметил Гелетий, НБУ упразднил перечень признаков незначительного износа банкнот и обеспечил возможность для небанковских учреждений снимать средства с их счетов в банках без ограничений для подкрепления собственных касс.

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«Теперь наша общая задача — на практике продемонстрировать клиентам, что все подлинные банкноты иностранной валюты имеют одинаковый эквивалент стоимости вне зависимости от года выпуска или дизайна», — отметил Шабан.

Со своей стороны участники рынка рассказали о принятых ими мерах: от информирования общественности и собственных подразделений до расширения сотрудничества с иностранными банками для увеличения предложения наличной иностранной валюты.

В ходе мероприятия также отмечалась необходимость наладить более активное взаимодействие небанковских финансовых учреждений с банками в вопросах работы с банкнотами иностранной валюты разных выпусков и разного физического состояния.

Напомним, в мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, устанавливаемых ими за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих годов выпуска.

НБУ ввел ряд мер для решения проблемы. В частности, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор будет штрафовать и лишать лицензий обменные пункты за невыполнение требований.

Он напомнил, что НБУ полностью устранил человеческий фактор, запретив банкам и небанковским финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот. Это означает, что кассир не может «на глаз» оценивать подлинность банкнот или их состояние и отказывать в проведении валютно-обменной операции.

Пышный также заявил, что недопустимо потребовать дополнительной комиссии за обмен долларов предыдущих годов выпуска.

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