Курс доллара на наличном рынке вырос после падения в течение полугода, — НБУ — Finance.ua
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Курс доллара на наличном рынке вырос после падения в течение полугода, — НБУ

Валюта
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Курс доллара на наличном рынке вырос после падения в течение полугода, — НБУ
Курс доллара на наличном рынке вырос после падения в течение полугода, — НБУ
Средний курс продажи наличного доллара в Украине в июле 2023 г. вырос на 0,1% до 37,28 гривны. Рост курса был зафиксирован впервые с начала года.
Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 7,2%.
По данным НБУ, объем продаж банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за июнь 1,508 млрд долларов. При этом у населения купили 1,382 млрд долларов.
Курс доллара на наличном рынке вырос после падения в течение полугода, — НБУ

Изменение курса доллара

Напомним, курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижался с начала года. Однако в конце июля курс вырос на 50 копеек.
Однако в НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке абсолютно нормален и что центробанк отслеживает ситуацию.
Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что в центробанке не рассматривают «ситуативные коррекции, которые сейчас происходят на наличном рынке, как определенные факторы, заставляющие нас беспокоиться, или свидетельство того, что меняется тренд».
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По материалам:
РБК-Україна
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