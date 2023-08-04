Курс доллара на наличном рынке вырос после падения в течение полугода, — НБУ Сегодня 13:00 — Валюта

Курс доллара на наличном рынке вырос после падения в течение полугода, — НБУ

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в июле 2023 г. вырос на 0,1% до 37,28 гривны. Рост курса был зафиксирован впервые с начала года.

Об этом сообщает НБУ

По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 7,2%.

По данным НБУ, объем продаж банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за июнь 1,508 млрд долларов. При этом у населения купили 1,382 млрд долларов.

Изменение курса доллара

Напомним, курс доллара на наличном валютном рынке постепенно снижался с начала года. Однако в конце июля курс вырос на 50 копеек.

Однако в НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке абсолютно нормален и что центробанк отслеживает ситуацию.

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что в центробанке не рассматривают «ситуативные коррекции, которые сейчас происходят на наличном рынке, как определенные факторы, заставляющие нас беспокоиться, или свидетельство того, что меняется тренд».

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