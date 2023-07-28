Что происходит на наличном валютном рынке — комментарий заместителя главы НБУ Сегодня 10:00 — Валюта

Рост курса доллара на наличном валютном рынке в последние дни абсолютно нормальный. НБУ отслеживает ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Юрия Гелетия на брифинге, который транслировался на YouTube

Как отметил Гелетий, ситуация на наличном валютном рынке за последнее время «абсолютно устойчива, стабильна».

«Благодаря мерам НБУ мы наблюдаем сокращение спреда. В июне прошлого года это было 20% между официальным и наличным курсом, в начале года 10%, сейчас это около 1,5%», — сказал он.

Гелетий считает, что рост курса доллара в последние дни — «это незначительные колебания». «Мы не видим изменения ожиданий. Произошла несущественная коррекция, это абсолютно нормально. Ситуация контролируема, мы ее мониторим и отслеживаем», — сказал он.

Причины роста курса доллара

Замглавы НБУ сообщил, что курс доллара вырос из-за прекращения работы зернового коридора, активных ударов россиян по зерновой инфраструктуре, нашей логистике.

В то же время, НБУ не видит изменения ситуации на безналичном валютном рынке. «Положительная ситуация что касается населения. Население больше продает валюту, чем покупает», — добавил он.

Стабильная ситуация

Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный отметил, что в центробанке не рассматривают «ситуативные коррекции, которые сейчас происходят на наличном рынке, как определенные факторы, вынуждающие нас беспокоиться, или свидетельство того, что меняется тренд».

«Ситуация абсолютно устойчива, контролируема», — сказал он и добавил, что планы НБУ по либерализации валютного рынка неизменны.

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