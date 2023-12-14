Украинцы за один день раскупили годовой запас eSIM — Finance.ua

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Украинцы за один день раскупили годовой запас eSIM

Технологии&Авто
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Украинцы за один день раскупили годовой запас eSIM
Украинцы за один день раскупили годовой запас eSIM
На фоне масштабной атаки на «Киевстар» украинцы за один день раскупили годовой запас eSIM других операторов.
Об этом сообщил народный депутат, глава ИнАУ Александр Федиенко.
По его словам, если «Киевстар» не восстановит свое ядро, то два других оператора мобильной связи могут начать работать с перебоями. Это связано с перегрузкой сети на уровне доступа.
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«Если так случится, то операторы вынуждены будут снизить количество сервисов, которые они предоставляют через сеть», — говорит Александр Федиенко.
По мнению Федиенко, можно избежать такой ситуации. Для этого операторам нужны дополнительные ресурсы радиочастотных полос, чтобы разгрузить свои базовые станции.
Другой возможный шаг — попытаться перевести инфраструктуру доступа пораженного оператора на двух работающих операторов.
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«Очень радикально, практически невозможно, но с учетом всего я бы об этом подумал», — добавил Федиенко
Напомним, утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи «Киевстар». Причиной послужила хакерская атака на ядро ​​сети.
российские хакеры из группы «Солнцепек» взяли на себя ответственность за кибератаку на украинского оператора мобильной связи «Киевстар».

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По материалам:
Speka
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