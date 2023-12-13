В Госспецсвязи объяснили, почему отключили нацроуминг для абонентов «Киевстара» — Finance.ua

В Госспецсвязи объяснили, почему отключили нацроуминг для абонентов «Киевстара» Сегодня 15:33

В Госспецсвязи объяснили, почему отключили нацроуминг для абонентов «Киевстара»

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций по запросу СБУ издал распоряжение о временном блокировании национального роуминга для абонентов «Киевстар».

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Решение о блокировании нацроуминга было принято во избежание перегрузки сетей других операторов.

«Специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, вместе с коллегами из СБУ и представителями телеком-оператора работают над исследованием киберинцидента», — добавили в ведомстве.

Кроме того, Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО призвал граждан сохранять спокойствие и максимально пользоваться Wi-Fi сетями, а общественные учреждения — сделать собственные сети Wi-Fi доступными для всех пользователей.

Напомним, утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи «Киевстар». Причиной послужила хакерская атака на ядро ​​сети. Также из-за этого сбоя украинцы не могут перейти на других операторов.

российские хакеры из группы «Солнцепек» взяли на себя ответственность за кибератаку на украинского оператора мобильной связи «Киевстар».

Економічна Правда По материалам:

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