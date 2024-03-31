ТОП-5 советов, как повысить безопасность в Telegram — Finance.ua
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ТОП-5 советов, как повысить безопасность в Telegram

Личные финансы
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ТОП-5 советов, как повысить безопасность в Telegram
ТОП-5 советов, как повысить безопасность в Telegram, Фото: radiotrek.rv.ua
Все чаще мошенники взламывают аккаунты пользователей в Telegram. Это чревато не только потерей доступа к чатам, но и возможного финансового мошенничества. Так злоумышленники выманивают деньги у друзей или знакомых, притворяясь другим человеком.
О том, как защитить конфиденциальность данных в Telegram, пишет iTechua.
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1. Скрыть номера телефонов

Когда вы регистрируетесь в Messenger, он использует номер телефона, который по умолчанию виден всем другим пользователям Telegram.
Ваш номер телефона — один из тех данных, которые нежелательно публиковать в Интернете. Кто угодно может связаться с вами, использовать его для мошенничества или передать третьим лицам. Лучше всего держать свой контактный номер в тайне.
Для этого перейдите в Настройки/Конфиденциальность/Номера телефонов и выберите Мои контакты или Никому. Вы также можете добавить исключения для некоторых людей.
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2. Не присоединяйтесь к случайным группам

Публичные профили Telegram дают пользователям доступ к людям и группам, которые находятся рядом с ними.
Администратор группы также может добавить любого человека через его имя пользователя. Это небезопасно, поскольку цель группы неизвестна.
В разделе «Конфиденциальность» выделите «Группы и каналы». В разделе Кто может добавить меня в группы, нажмите Мои контакты.
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3. Включите двухэтапную проверку

При входе в Telegram на новом устройстве на номер телефона отправляется код.
Эта дополнительная функция безопасности, известная как двухэтапная проверка, защищает данные вашего приложения — вам необходим только одноразовый пароль для входа в Telegram с нового устройства.
Чтобы включить двухэтапную проверку, перейдите к Настройка/Конфиденциальность/2-этапная проверка.
Выберите «Установить дополнительный пароль» и введите выбранный код. Не забудьте создать надежный пароль, который будет трудно взломать.
Следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести подсказку к паролю и адресу электронной почты для восстановления (эти шаги можно пропустить).
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4. Изменение настроек звонков и уведомлений

Любой, кто имеет доступ к вашему аккаунту или номеру телефона, может связаться с вами в Telegram.
Изменив настройки вызовов и сообщений, вы можете создать ограниченную среду, в которой только выбранные люди смогут писать или звонить вам.
В разделе «Конфиденциальность» нажмите «Звонки»; в разделе «Кто может мне звонить» измените настройки вызовов из «Все» на «Мои контакты» или «Никто». В разделе «Выключить» добавьте в список пользователей, от которых вы не хотите получать сообщения.
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5. Не переходите по незнакомым или подозрительным ссылкам

Если в сообщении или группе есть случайная ссылка, вы можете нажать на нее из любопытства. Этого не стоит делать.
Если вы случайно откроете ссылку, вы можете столкнуться с несколькими угрозами.
Например, у вас могут попытаться похитить данные вашей банковской карты или кто-то может попытаться получить доступ к вашим личным данным.
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Лучшее, что можно сделать в такой ситуации — не переходить по ссылкам, которые вы получаете от случайных Telegram-аккаунтов.
Также, если вы получили ссылку от пользователя, которому доверяете, но она вызывает сомнения, лучше сначала проверить его на наличие вирусов.
По материалам:
iTechua
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