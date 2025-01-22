Состояние Трампа: чем он обладает на сегодняшний день — Finance.ua

Состояние Трампа: чем он обладает на сегодняшний день Сегодня 19:00 — Личные финансы

Состояние Трампа: чем он обладает на сегодняшний день

По состоянию на сегодняшний день Дональду Трампу принадлежит огромная бизнес-империя.

Сосредоточимся на крупнейших и самых известных бизнесах, принадлежащих нынешнему президенту США и его семье. Порой разделить эти активы чрезвычайно трудно — Дональд Трамп, среди прочего, прославился разнообразными схемами уклонения от налогов, поэтому его бизнес часто чрезвычайно запутан.

Первые свои деньги Дональд Трамп заработал в сфере недвижимости. Впрочем, он начинал не с нуля, а вошел в бизнес своего отца, Фреда Трампа, занимавшегося строительством жилья и инфраструктурных объектов.

С тех пор Дональд Трамп неравнодушен к недвижимости. На данный момент его основная компания The Trump Organization является владельцем или контролирует огромное количество недвижимости не только в США, но и за рубежом. В основном в странах Азии и на Ближнем Востоке.

До 2017 года Дональд Трамп был генеральным директором The Trump Organization, этот пост оставил после избрания президентом США на первый срок. В настоящее время компанию возглавляют его сыновья Дональд Трамп-младший и Эрик. The Trump Organization владеет и управляет огромным количеством недвижимости, гостиницами, гольф-клубами, курортами, ресторанами и т. д.

Самые дорогие объекты

Среди самых известных и самых дорогих объектов, принадлежащих президенту США прямо или косвенно — имение Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида), Trump Tower на Манхеттене, часть в офисном здании на Avenue of the Americas 1290 на Манхеттене (Нью-Йорк). В общей сложности его инвестиции в недвижимость оцениваются в 1,1 млрд долларов.

Трампу также принадлежит курорт Trump National Doral Miami Golf Resort и несколько гольф-клубов, которые оцениваются примерно в 1 млрд долларов.

Trump Media & Technology Group, в которой президенту принадлежат 57% акций, является владельцем социальной сети Truth Social. Благодаря популярности Дональда Трампа акции компании пошли вверх, поэтому его доля оценивается в 3,5 млрд долларов.

Книги

Интересно, что Дональд Трамп заработал неплохие деньги на книгах своего авторства: 4,5 млн долларов за книгу «Письма к Трампу» и 500 тыс. долларов за книгу A MAGA Journey.

Еще более интересен тот факт, что новоизбранный президент США сумел заработать 300 тыс. долларов на торговле Библиями.

Речь идет о продаже так называемой «Библии Гринвуда», которую продают в сотрудничестве с популярным в США кантри-певцом Ли Гринвудом. Благодаря использованию его имени Библия стоит 60 долларов. Однако к проекту присоединился Трамп, и Библия Гринвуда с автографом Дональда Трампа продается уже за целых тысячу долларов.

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Справка Finance.ua:

Хотя ранее избранный президент США Дональд Трамп выступал против криптовалют, теперь он изменил свое мнение, сейчас его имя все чаще с ними ассоциируется. Одной из причин могут быть криптоактивы Трампа, которые сейчас составляют около $11,42 млн. Его портфель интересен тем, что среди него есть лишь несколько известных монет и токенов.

Мемкоин президента США Дональда Трампа — Trump — представляет собой смещение парадигмы в подходе как Америки, так и всего мира к этой области. Напомним, мемкоин Official Trump (Trump) был запущен 18 января 2025 года. Вскоре после этого токен представила и его жена, Мелания Трамп.

Первая леди США Мелания Трамп также объявила о запуске собственной криптовалюты — мемкоина $MELANIA. Согласно данным криптовалютных бирж, после этого стоимость мемкоина Трампа обвалилась примерно на 36%. На сайте мемкоина отмечается, что Melania Memes предназначены только для коллекционирования и развлечений и не являются финансовыми инструментами или инвестициями.

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