Мемкоин Трампа ознаменовал глобальное смещение в подходе к криптовалютам, — Bernstein Сегодня 20:36 — Криптовалюта

Мемкоин Трампа ознаменовал глобальное смещение в подходе к криптовалютам, — Bernstein, simon.rochester.edu

Мемкоин президента США Дональда Трампа — Trump — представляет собой смещение парадигмы в подходе как Америки, так и всего мира к этой области.

Об этом сообщает The Block со ссылкой на отчет экспертов Bernstein.

Напомним, мемкоин Official Trump (Trump) был запущен 18 января 2025 года. Вскоре после этого токен представила и его жена, Мелания Трамп.

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Несмотря на некоторую критику в сообществе, эксперты Bernstein считают, что запуск Trump имеет огромное значение. По их словам, это глобальное «смещение парадигмы» в том, как власти разных стран относятся к индустрии криптовалют.

Это знаменует собой новую эру регулирования, когда правительства рассматривают криптовалюту как технологию для прямого обращения к массам. В итоге это может привести к тому, что некоторые политики начнут поддерживать отрасль — мы видели это в США, Аргентине и даже в Канаде, где правая политическая партия склонилась в пользу В итоге это может привести к тому, что некоторые политики начнут поддерживать отрасль — мы видели это в США, Аргентине и даже в Канаде, где правая политическая партия склонилась в пользу биткоина /цифровых активов", — заявили в Bernstein.

Также в компании отвергли опасения сообщества относительно того, что запуск мемкоинов главой государства и его супругой могут повлечь за собой регуляторные риски.

«Запуск этих активов — это огромный социальный сигнал для американских разработчиков. „Стройте в США и не стесняйтесь запускать токены — наступила новая эра криптовалюты“ — вот такой ​​посыл они несут», — говорится в отчете компании.

По мнению аналитиков Bernstein, Трамп выбрал криптоактивы из-за «дебанкинга» политика и его окружения после поражения на выборах 2020 года. Это позволило ему обращаться к аудитории и получить поддержку от нее напрямую, добавили они.

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