Сколько судов выиграли украинцы по возмещению ущерба россией (инфографика) — Finance.ua

Сколько судов выиграли украинцы по возмещению ущерба россией (инфографика)
По состоянию на конец марта этого года в Украине зафиксировано около 400 судебных решений по возмещению ущерба россией.
Об этом сообщает Опендатабот.
Количество судебных решений
Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения украинские суды вынесли по меньшей мере 397 решений по возмещению ущерба, причиненного военной агрессией россии.
Количество таких дел стабильно растет:
- так, в 2022 году их было 44;
- в 2023 году — уже 262 решения.
За три месяца 2024 в реестр добавилось уже 91 судебное решение. Большинство решений касается взысканий в пользу людей — 292, еще 105 решений вынесено в пользу бизнеса.
В 2024 году уже рассматривается как минимум 487 дел против страны-агрессора, из них 310 дел возбуждено гражданами и 177 — бизнесом.
Реестр убытков
Реальное выполнение этих решений пока невозможно, ведь просто нет соответствующего механизма. Однако уже со 2 апреля 2024 года в Гааге открылся Реестр убытков для Украины.
Так, граждане, пострадавшие из-за войны россии после начала полномасштабного вторжения, могут подать заявление бесплатно через «Дія».
Для этого нужно предоставить необходимую информацию о пострадавших, их имуществе и повреждениях, а также оценку ущерба и дополнительные доказательства для подтверждения информации, изложенной в заявлении.
Напомним, согласно последней быстрой оценке убытков и потребностей Украины, проведенной Правительством Украины вместе с Группой Всемирного банка, Европейской Комиссией и ООН, по состоянию на 31 декабря 2023 года потребности Украины в восстановлении и реконструкции оцениваются почти в $500 млрд.
Для того чтобы россия полностью возместила человеческие и материальные потери, вызванные ее международно-противоправными действиями, во исполнение резолюции Генассамблеи ООН был создан Реестр убытков, нанесенных агрессией российской федерации против Украины, который является первой составляющей всеобъемлющего международного компенсационного механизма.
Справка Finance.ua:
- по словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, в результате войны экономика Украины потеряла 25% ВВП, а ущерб в результате боевых действий и обстрелов нанесен на сотни миллиардов долларов;
- прямые убытки для зданий и инфраструктуры оценивают в 153 млрд долларов. И цифра каждый день продолжает расти;
- сумма прямого ущерба в сфере розничной торговли на протяжении 2022−2023 годов в результате войны на территории Украины составляет $2,42 млрд.
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