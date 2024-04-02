Сколько судов выиграли украинцы по возмещению ущерба россией (инфографика) — Finance.ua
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Сколько судов выиграли украинцы по возмещению ущерба россией (инфографика)

Личные финансы
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Сколько судов выиграли украинцы по возмещению ущерба россией (инфографика)
Сколько судов выиграли украинцы по возмещению ущерба россией (инфографика)
По состоянию на конец марта этого года в Украине зафиксировано около 400 судебных решений по возмещению ущерба россией.
Об этом сообщает Опендатабот.

Количество судебных решений

Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения украинские суды вынесли по меньшей мере 397 решений по возмещению ущерба, причиненного военной агрессией россии.
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Количество таких дел стабильно растет:
  • так, в 2022 году их было 44;
  • в 2023 году — уже 262 решения.
За три месяца 2024 в реестр добавилось уже 91 судебное решение. Большинство решений касается взысканий в пользу людей — 292, еще 105 решений вынесено в пользу бизнеса.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
В 2024 году уже рассматривается как минимум 487 дел против страны-агрессора, из них 310 дел возбуждено гражданами и 177 — бизнесом.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Реестр убытков

Реальное выполнение этих решений пока невозможно, ведь просто нет соответствующего механизма. Однако уже со 2 апреля 2024 года в Гааге открылся Реестр убытков для Украины.
Так, граждане, пострадавшие из-за войны россии после начала полномасштабного вторжения, могут подать заявление бесплатно через «Дія».
Для этого нужно предоставить необходимую информацию о пострадавших, их имуществе и повреждениях, а также оценку ущерба и дополнительные доказательства для подтверждения информации, изложенной в заявлении.
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Напомним, согласно последней быстрой оценке убытков и потребностей Украины, проведенной Правительством Украины вместе с Группой Всемирного банка, Европейской Комиссией и ООН, по состоянию на 31 декабря 2023 года потребности Украины в восстановлении и реконструкции оцениваются почти в $500 млрд.
Для того чтобы россия полностью возместила человеческие и материальные потери, вызванные ее международно-противоправными действиями, во исполнение резолюции Генассамблеи ООН был создан Реестр убытков, нанесенных агрессией российской федерации против Украины, который является первой составляющей всеобъемлющего международного компенсационного механизма.

Справка Finance.ua:

  • по словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, в результате войны экономика Украины потеряла 25% ВВП, а ущерб в результате боевых действий и обстрелов нанесен на сотни миллиардов долларов;
  • прямые убытки для зданий и инфраструктуры оценивают в 153 млрд долларов. И цифра каждый день продолжает расти;
  • сумма прямого ущерба в сфере розничной торговли на протяжении 2022−2023 годов в результате войны на территории Украины составляет $2,42 млрд.

10 лет русско-украинской войны в экономическом разрезе

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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