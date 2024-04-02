Сколько судов выиграли украинцы по возмещению ущерба россией (инфографика) — Finance.ua

Сколько судов выиграли украинцы по возмещению ущерба россией (инфографика) Сегодня 17:01 — Личные финансы

Сколько судов выиграли украинцы по возмещению ущерба россией (инфографика)

По состоянию на конец марта этого года в Украине зафиксировано около 400 судебных решений по возмещению ущерба россией.

Об этом сообщает Опендатабот.

Количество судебных решений

Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения украинские суды вынесли по меньшей мере 397 решений по возмещению ущерба, причиненного военной агрессией россии.

Читайте также В Минюсте объяснили, почему доказательства ущерба от войны собирают партнеры

Количество таких дел стабильно растет:

так, в 2022 году их было 44;

в 2023 году — уже 262 решения.

За три месяца 2024 в реестр добавилось уже 91 судебное решение. Большинство решений касается взысканий в пользу людей — 292, еще 105 решений вынесено в пользу бизнеса.

Инфографика: Опендатабот

В 2024 году уже рассматривается как минимум 487 дел против страны-агрессора, из них 310 дел возбуждено гражданами и 177 — бизнесом.

Инфографика: Опендатабот

Реестр убытков

Реальное выполнение этих решений пока невозможно, ведь просто нет соответствующего механизма. Однако уже со 2 апреля 2024 года в Гааге открылся Реестр убытков для Украины.

Так, граждане, пострадавшие из-за войны россии после начала полномасштабного вторжения, могут подать заявление бесплатно через «Дія».

Для этого нужно предоставить необходимую информацию о пострадавших, их имуществе и повреждениях, а также оценку ущерба и дополнительные доказательства для подтверждения информации, изложенной в заявлении.

Читайте также Шмыгаль назвал сумму ущерба, который нанесла война украинской окружающей среде

Напомним, согласно последней быстрой оценке убытков и потребностей Украины, проведенной Правительством Украины вместе с Группой Всемирного банка, Европейской Комиссией и ООН, по состоянию на 31 декабря 2023 года потребности Украины в восстановлении и реконструкции оцениваются почти в $500 млрд.

Для того чтобы россия полностью возместила человеческие и материальные потери, вызванные ее международно-противоправными действиями, во исполнение резолюции Генассамблеи ООН был создан Реестр убытков , нанесенных агрессией российской федерации против Украины, который является первой составляющей всеобъемлющего международного компенсационного механизма.

Справка Finance.ua:

по словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, в результате войны экономика Украины потеряла 25% ВВП, а ущерб в результате боевых действий и обстрелов нанесен на сотни миллиардов долларов;

прямые убытки для зданий и инфраструктуры оценивают в 153 млрд долларов. И цифра каждый день продолжает расти;

сумма прямого ущерба в сфере розничной торговли на протяжении 2022−2023 годов в результате войны на территории Украины составляет $2,42 млрд.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.