Сколько медучреждений повреждено в результате российской агрессии — Finance.ua

Сколько медучреждений повреждено в результате российской агрессии
С начала большой войны в Украине было повреждено или уничтожено 1772 медучреждения в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В частности, 1564 объекта медучреждений были повреждены и еще 208 разрушены до основания.
В каких областях медучреждения понесли наибольшие потери:
- Харьковской;
- Донецкий;
- Николаевской;
- Киевской;
- Черниговской;
- Днепропетровской;
- Херсонской
- Запорожский.
При этом объективная информация о состоянии медучреждений на оккупированных территориях отсутствует.
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В ведомстве отметили, что за это время российская армия уничтожила 260 автомобилей экстренной медицинской помощи, 149 — повредила и еще 125 — захватила.
По данным Министерства здравоохранения, вместе с партнерами удалось полностью восстановить 512 объектов медучреждений, еще 358 отстроены частично или находятся в процессе восстановления. В частности, в первую очередь восстанавливаются медучреждения, которые понесли небольшой ущерб.
Справка Finance.ua:
- в ЧАО «Укргидроэнерго» оценили убытки компании из-за российской агрессии более чем в 3 млрд евро;
- Европейский инвестиционный банк оценил, что для восстановления Украины может потребоваться более 1 трлн долларов государственного и частного капитала;
- по оценке ЮНЕСКО, восстановление государственной научной инфраструктуры будет стоить 1,26 миллиарда долларов ;
- сумма нанесенного ущерба украинской окружающей среде оценивается в 63 млрд долларов из-за российской агрессии.
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