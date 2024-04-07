Сколько медучреждений повреждено в результате российской агрессии — Finance.ua

Сколько медучреждений повреждено в результате российской агрессии Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Сколько медучреждений повреждено в результате российской агрессии, Фото: dnipropetrovskaODA

С начала большой войны в Украине было повреждено или уничтожено 1772 медучреждения в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, 1564 объекта медучреждений были повреждены и еще 208 разрушены до основания.

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В каких областях медучреждения понесли наибольшие потери:

Харьковской;

Донецкий;

Николаевской;

Киевской;

Черниговской;

Днепропетровской;

Херсонской

Запорожский.

При этом объективная информация о состоянии медучреждений на оккупированных территориях отсутствует.

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В ведомстве отметили, что за это время российская армия уничтожила 260 автомобилей экстренной медицинской помощи, 149 — повредила и еще 125 — захватила.

По данным Министерства здравоохранения, вместе с партнерами удалось полностью восстановить 512 объектов медучреждений, еще 358 отстроены частично или находятся в процессе восстановления. В частности, в первую очередь восстанавливаются медучреждения, которые понесли небольшой ущерб.

Справка Finance.ua:

в ЧАО «Укргидроэнерго» оценили убытки компании из-за российской агрессии более чем в 3 млрд евро;

Европейский инвестиционный банк оценил, что для восстановления Украины может потребоваться более 1 трлн долларов государственного и частного капитала;



государственного и частного капитала; по оценке ЮНЕСКО, восстановление государственной научной инфраструктуры будет стоить 1,26 миллиарда долларов ;



; сумма нанесенного ущерба украинской окружающей среде оценивается в 63 млрд долларов из-за российской агрессии.



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