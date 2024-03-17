В ЮНЕСКО оцінили збитки, яких російська агресія завдала науковій інфраструктурі України — Finance.ua

В ЮНЕСКО оцінили збитки, яких російська агресія завдала науковій інфраструктурі України Сьогодні 13:07 — Казна та Політика

В ЮНЕСКО оцінили збитки, яких російська агресія завдала науковій інфраструктурі України, Фото: stroyobzor.ua

Через повномасштабне російське вторгнення в Україні зруйновано або пошкоджено 1433 будівлі наукових установ. Відновлення державної наукової інфраструктури коштуватиме 1,26 мільярда доларів.

Про це йдеться у звіті установи ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

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За даними дослідження, 1443 будівлі, які належать 177 науковим установам, пошкоджені або зруйновані через вторгнення росії.

«Відновлення цих будівель коштуватиме понад 1,21 мільярда доларів США, у тому числі 980,5 мільйонів доларів окремо для університетів, оскільки вони зазнали найбільших збитків», — заявляє ЮНЕСКО.

Зазначається, що найбільшого руйнування завдали науковій інфраструктурі Харкова та області.

Окрім цього, через російське вторгнення пошкоджені понад 750 одиниць наукового та технічного обладнання, більшість з яких не підлягають ремонту. Вартість відновлення цього обладнання оцінюється в 45,9 млн доларів.

У ЮНЕСКО заявили, що найбільше хвилювання викликає ситуація навколо Інституту проблем безпеки атомних електростанцій поблизу Запоріжжя.

«Важливе обладнання для моніторингу стану атомної промисловості було викрадено або знищено, включаючи унікальну радіологічну лабораторію, яка контролює рівень радіації. Втрата цього обладнання для моніторингу становить серйозну загрозу безпеці для ширшого регіону», — додали в ЮНЕСКО.

У лютому керівниця бюро ЮНЕСКО в Україні Кʼяра Бардескі повідомила, що за два роки ЮНЕСКО вклала в Україну 66 млн доларів. Найбільшу допомогу надала Японія — 25 млн доларів.

Нагадаємо,

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Довідка Finance.ua:

за попередньою оцінкою, збитки від окупації Запорізької атомної електростанції росіянами становлять 30 млрд грн , недоотримана вигода Енергоатома — понад 167 млрд грн;

, недоотримана вигода Енергоатома — понад 167 млрд грн; довкілля України значно постраждало від початку повномасштабного вторгнення. Сума спричиненої шкоди оцінюється в 63 млрд доларів через російську агресію.



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Deutsche Welle За матеріалами:

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