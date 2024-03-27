Ущерб окружающей среде в результате удара рф по ДнепроГЭС уже превысил 140 млн грн — Finance.ua

Ущерб окружающей среде в результате удара рф по ДнепроГЭС уже превысил 140 млн грн
Ориентировочный ущерб окружающей среде в результате удара рф по ДнепроГЭС уже составляет более 140 млн гривен, а по всей Украине образовалось более 600 тысяч тонн отходов разрушений.
Об этом в эфире Национального телемарафона «Единые новости» сообщил глава Минсреды Руслан Стрелец, передает пресс-служба ведомства.
«Если говорить об ущербе вследствие попадания ракеты в ДнепроГЭС, то ориентировочно они на сегодняшний день рассчитаны в объеме 140 млн грн, но идет подсчет, потому что ущерб окружающей среде — это не только отходы разрушения. Или загрязнение воды. Это в том числе взрыв, горение, это влияние на все элементы экосистемы. Поэтому сегодня имеем цифру в 140 млн грн. Это еще один кейс в наш общий трек по подсчету ущерба окружающей среде» — рассказал Стрелец.
По его словам, подсчет продолжается и эта цифра может измениться, к сожалению, к большему.
Также министр напомнил, что из-за повреждения ДнепроГЭС в результате массированной ракетной атаки рф 22 марта, экоинспекторами ГЭИ было зафиксировано засорение почв и пятно нефтепродуктов ориентировочной массой 0,5 тонны.
По словам Стрельца, на данный момент ситуация стабилизировалась. Ни в одной точке отбора по состоянию на сегодняшний день не фиксируется превышение содержания нефтепродуктов. Специалисты Госэкоинспекции и Госводагентства продолжают ежедневный мониторинг состояния водных ресурсов в реке Днепр ниже плотины ДнепроГЭС.
Также во время эфира глава Минсреды сообщил, что по всей Украине уже образовалось более 600 тысяч тонн отходов разрушений.
Напомним, российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине — ДнепроГЭС.
«К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины — ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и дамбы», — сообщила пресс-служба «Укргидроэнерго».
Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она серьезно повреждена. Есть попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки. В настоящее время энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования.
Из-за вражеских обстрелов Днепровской ГЭС «Укрэнерго» потеряло еще около 20% регулирующих мощностей. Чтобы возобновить работу станции, сначала необходимо провести анализ поврежденного оборудования.
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