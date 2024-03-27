Ущерб окружающей среде в результате удара рф по ДнепроГЭС уже превысил 140 млн грн — Finance.ua

Ущерб окружающей среде в результате удара рф по ДнепроГЭС уже превысил 140 млн грн Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Ущерб окружающей среде в результате удара рф по ДнепроГЭС уже превысил 140 млн грн

Ориентировочный ущерб окружающей среде в результате удара рф по ДнепроГЭС уже составляет более 140 млн гривен, а по всей Украине образовалось более 600 тысяч тонн отходов разрушений.

Об этом в эфире Национального телемарафона «Единые новости» сообщил глава Минсреды Руслан Стрелец, передает пресс-служба ведомства.

«Если говорить об ущербе вследствие попадания ракеты в ДнепроГЭС, то ориентировочно они на сегодняшний день рассчитаны в объеме 140 млн грн, но идет подсчет, потому что ущерб окружающей среде — это не только отходы разрушения. Или загрязнение воды. Это в том числе взрыв, горение, это влияние на все элементы экосистемы. Поэтому сегодня имеем цифру в 140 млн грн. Это еще один кейс в наш общий трек по подсчету ущерба окружающей среде» — рассказал Стрелец.

По его словам, подсчет продолжается и эта цифра может измениться, к сожалению, к большему.

Также министр напомнил, что из-за повреждения ДнепроГЭС в результате массированной ракетной атаки рф 22 марта, экоинспекторами ГЭИ было зафиксировано засорение почв и пятно нефтепродуктов ориентировочной массой 0,5 тонны.

По словам Стрельца, на данный момент ситуация стабилизировалась. Ни в одной точке отбора по состоянию на сегодняшний день не фиксируется превышение содержания нефтепродуктов. Специалисты Госэкоинспекции и Госводагентства продолжают ежедневный мониторинг состояния водных ресурсов в реке Днепр ниже плотины ДнепроГЭС.

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Также во время эфира глава Минсреды сообщил, что по всей Украине уже образовалось более 600 тысяч тонн отходов разрушений.

Напомним, российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине — ДнепроГЭС.

«К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины — ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и дамбы», — сообщила пресс-служба «Укргидроэнерго».

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Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она серьезно повреждена. Есть попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки. В настоящее время энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования.

Из-за вражеских обстрелов Днепровской ГЭС «Укрэнерго» потеряло еще около 20% регулирующих мощностей. Чтобы возобновить работу станции, сначала необходимо провести анализ поврежденного оборудования.

Діло По материалам:

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