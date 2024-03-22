Из-за обстрела ДнепроГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр — Finance.ua

Из-за обстрела ДнепроГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр Сегодня 19:28

Обстрел российскими войсками ДнепроГЭС в Запорожье ночью 22 марта вызвал утечку нефтепродуктов в Днепр.

Об этом сообщила пресс-служба Госэкоинспекции.

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«В результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксированы засорение почв, утечка нефтепродуктов в водный объект г. Днепр, специалистами Инспекции отобраны пробы воды с целью лабораторного исследования», — говорится в сообщении.

Специалисты Государственной экологической инспекции Южного округа оперативно осмотрели пострадавшие территории с целью определения ущерба, причиненного окружающей среде. Инспекторы отобрали пробы почвы для проведения лабораторных исследований и расчетов.

Также были определены площади засорения отходами разрушения в Запорожье:

по ул. Славутича более 7200 м 2 .

. по ул. Петра Сагайдачного (Бородинской) свыше 300 м 2 .

Все полученные материалы будут переданы в Оперативный штаб при ГЭИ и правоохранителей.

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