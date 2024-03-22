Энергосистема Украины получает аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Энергосистема Украины получает аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши

Энергетика
35
Энергосистема Украины получает аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши
Энергосистема Украины получает аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши
Сегодня утром враг целенаправленно совершил комбинированную массированную атаку по украинской энергетической инфраструктуре. По данным Генштаба, россияне выпустили по Украине 90 ракет разных типов, 60 дронов.
Повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК «Укрэнерго», сети облэнерго. Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях.
Энергосистема сохранила целостность. Диспетчерский центр «Укрэнерго» работает над стабилизацией ее работы. Ремонтные бригады «Укрэнерго» и облэнерго приступили к аварийно-восстановительным работам сразу после окончания воздушной тревоги.
Выведена из работы высоковольтная линия 750 кВ, являющаяся основной линией питания ЗАЭС. В настоящее время энергопитание ЗАЭС происходит только по резервной линии 330 кВ, восстановленной ремонтными бригадами «Укрэнерго» 14 марта.
Для поддержки безопасной работы энергосистемы привлечена аварийная помощь энергосистем Румынии, Словакии, Польши.

Аварийные отключения

Потребление электроэнергии вынужденно ограничено в следующих областях:
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Кировоградская
  • Одесская
  • Полтавская
  • Сумская
  • Харьковская
Аварийно-восстановительные работы продлятся 24/7 до полного возобновления электропитания потребителей.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.