Энергосистема Украины получает аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши — Finance.ua

Энергосистема Украины получает аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши Сегодня 12:11 — Энергетика

Энергосистема Украины получает аварийную помощь из Румынии, Словакии и Польши

Сегодня утром враг целенаправленно совершил комбинированную массированную атаку по украинской энергетической инфраструктуре. По данным Генштаба, россияне выпустили по Украине 90 ракет разных типов, 60 дронов.

Повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК «Укрэнерго», сети облэнерго. Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

Энергосистема сохранила целостность. Диспетчерский центр «Укрэнерго» работает над стабилизацией ее работы. Ремонтные бригады «Укрэнерго» и облэнерго приступили к аварийно-восстановительным работам сразу после окончания воздушной тревоги.

Выведена из работы высоковольтная линия 750 кВ, являющаяся основной линией питания ЗАЭС. В настоящее время энергопитание ЗАЭС происходит только по резервной линии 330 кВ, восстановленной ремонтными бригадами «Укрэнерго» 14 марта.

Для поддержки безопасной работы энергосистемы привлечена аварийная помощь энергосистем Румынии, Словакии, Польши.

Аварийные отключения

Потребление электроэнергии вынужденно ограничено в следующих областях:

Днепропетровская

Донецкая



Кировоградская



Одесская



Полтавская



Сумская



Харьковская



Аварийно-восстановительные работы продлятся 24/7 до полного возобновления электропитания потребителей.

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