Ситуация в энергетике контролируемая, потребности в отключениях по всей стране нет — Шмыгаль — Finance.ua
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Ситуация в энергетике контролируемая, потребности в отключениях по всей стране нет — Шмыгаль

Энергетика
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Ситуация в энергетике контролируемая, потребности в отключениях по всей стране нет — Шмыгаль
Ситуация в энергетике контролируемая, потребности в отключениях по всей стране нет — Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что после российских обстрелов ситуация в энергетике Украины контролируемая, потребности в отключениях по всей стране нет.
«Масированный ракетный удар россии против энергетической и гражданской инфраструктуры. Враг этим утром атаковал ряд регионов с применением различных типов ракет и дронов. В результате обстрела наблюдаются проблемы с электроснабжением в некоторых областях. В целом ситуация в энергетике контролируемая, потребности в отключениях по всей стране нет. Спасатели и энергетики уже работают, чтобы оперативно вернуть свет», — написал Шмыгаль в телеграм-канале.
По словам премьера, также в результате террористической атаки рф повреждена гражданская инфраструктура, есть раненные и погибшие.
«Украине требуется больше оружия и больше систем ПВО для защиты людей. А россии — больше санкций и больше изоляции. Война должна стать неподъемным бременем для агрессора», — подытожил он.
По материалам:
РБК-Україна
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