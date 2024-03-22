Ситуация в энергетике контролируемая, потребности в отключениях по всей стране нет — Шмыгаль Сегодня 11:45 — Энергетика

Ситуация в энергетике контролируемая, потребности в отключениях по всей стране нет — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что после российских обстрелов ситуация в энергетике Украины контролируемая, потребности в отключениях по всей стране нет.

«Масированный ракетный удар россии против энергетической и гражданской инфраструктуры. Враг этим утром атаковал ряд регионов с применением различных типов ракет и дронов. В результате обстрела наблюдаются проблемы с электроснабжением в некоторых областях. В целом ситуация в энергетике контролируемая, потребности в отключениях по всей стране нет. Спасатели и энергетики уже работают, чтобы оперативно вернуть свет», — написал Шмыгаль в телеграм-канале.

По словам премьера, также в результате террористической атаки рф повреждена гражданская инфраструктура, есть раненные и погибшие.

«Украине требуется больше оружия и больше систем ПВО для защиты людей. А россии — больше санкций и больше изоляции. Война должна стать неподъемным бременем для агрессора», — подытожил он.

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