В «Укргидроэнерго» рассказали, сколько времени нужно для восстановления ДнепроГЭС — Finance.ua
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В «Укргидроэнерго» рассказали, сколько времени нужно для восстановления ДнепроГЭС

Энергетика
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Генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что ДнепроГЭС, по которой ударили россияне, быстро восстановить не удастся.
По его словам, после разбора завалов в машинном зале можно будет более подробно говорить о последствиях, сообщает Эспрессо.
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«К сожалению, устранение повреждений ДнепроГЭС — вопрос не очень быстрого времени. На сегодняшний день мы пока пытаемся демонтировать разбитые и наклонившиеся остатки перекрытия потолка и стен машинного зала. Поэтому мы не можем разобрать машзал, пока не демонтируем перекрытие, а там высота более 35 метров, чтобы потом можно было разбирать сами завалы в машзале. Позже мы будем расчищать завалы и смотреть, потому что на сегодняшний день поверхностный осмотр дает понимание, что на восстановление до состояния проектного решения нужны годы. Мы не сможем восстановить быстро эту станцию», — заявил он.
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Сирота рассказал, что станции был нанесен большой ущерб, также повреждено автодорожное полотно, подкрановые балки, где кран поднимает затворы, чтобы пропускать воду.
По его мнению, в течение недели удастся разобрать все завалы, и тогда более подробно можно будет говорить о последствиях удара.
«Но есть много попаданий в сами агрегаты, сгорело оборудование, то есть работы есть много. Сегодня оценить во времени и финансово еще невозможно. Есть агрегаты, которые нужно полностью с нуля изготавливать, а это во времени от 18 до 24 месяцев. Кроме того, демонтаж и монтаж требует определенного времени. Мы понимаем, в какие рамочные времена заходим, чтобы восстановить станцию. Я уже не говорю о том, что нужно будет полностью восстановить машинный зал, т. е. строить новый машинный зал. А мы еще посмотрим, что происходит на 4-х этажах внизу станции, где 25−30 метров глубины, но это уже после разбора завалов. Тогда мы сможем дать через 10 дней приблизительную оценку стоимостным показателям, что нужно», — добавил он.
По материалам:
УНІАН
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