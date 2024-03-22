Приведут ли удары по российским НПЗ к повышению цен на топливо в Украине — Finance.ua
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Приведут ли удары по российским НПЗ к повышению цен на топливо в Украине

Энергетика
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Приведут ли удары по российским НПЗ к повышению цен на топливо в Украине
Приведут ли удары по российским НПЗ к повышению цен на топливо в Украине
Директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн рассказал, приведут ли удары по российским НПЗ к повышению цен на топливо в Украине.
Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.
Так, по словам Куюна, удары по российской нефтеперерабатывающей промышленности вряд ли приведут к повышению стоимости горючего в Украине. Взлета цен на АЗС пока не наблюдается.
При этом он подчеркнул, что поражение российских объектов переработки не является критическим. Россияне могут загрузить еще больше на неповрежденные заводы.
«Теоретически это может быть (повышение цен на топливо — ред.), но пока мы этого не наблюдаем. Взлета цены сейчас нет, и, думаю, вряд ли будет. Очевидно, что у них будет спад производства, но не такой критический, чтобы можно было говорить о влиянии на весь мир», — объяснил эксперт.
По материалам:
Укрінформ
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