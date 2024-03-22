В «Укргидроэнерго» не исключают намерений россиян полностью разрушить ДнепроГЭС — Finance.ua

В «Укргидроэнерго» не исключают намерений россиян полностью разрушить ДнепроГЭС Сегодня 17:12 — Энергетика

Ракетная атака на Днепровскую ГЭС стала возможной из-за нехватки должной реакции мировой общественности на экологическую катастрофу в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС в июне 2023 года. В то же время в «Укргидроэнерго» не исключают возможных намерений врага полностью разрушить станцию.

Такое мнение высказал гендиректор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в эфире телемарафона, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я хотел бы еще раз обратиться к европейскому и мировому сообществу. Ненадлежащая оценка катастрофы на Каховской ГЭС приводит к сегодняшним ударам по таким опасным гидросооружениям. Если бы была надлежащая оценка, наложены санкции и приняты надлежащие решения, враг не решался бить ракетами по гидрообъектам», — сказал он.

По словам Сироты, 22 марта, в пятницу, по ДнепроГЭС прилетело достаточно много российских ракет, в то же время CEO не исключил возможных намерений врага полностью разрушить станцию.

«Ничто не исключено. Мы же видим, что они все разрушают», — дополнил он.

Економічна Правда По материалам:

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