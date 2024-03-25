В «Укргідроенерго» оцінили збитки компанії через повномасштабне вторгнення — Finance.ua
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В «Укргідроенерго» оцінили збитки компанії через повномасштабне вторгнення

Казна та Політика
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У ПрАТ «Укргідроенерго» оцінили збитки компанії через російську агресії у понад 3 млрд євро.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
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«Збитки Укргідроенерго від терористичного акту російської армії з підривом споруд Каховського гідровузла, що спричинило великі руйнування, перевищують 2,5 млрд євро. І ще близько 500 млн євро завдано збитків від ракетних обстрілів та атак безпілотників на станції компанії», — заявила директорка департаменту юридичного забезпечення та майнових відносин «Укргідроенерго» Юлія Толчініна-Бурунська.
За її словами, завдяки наявній у компанії політиці безпеки, жоден працівник не постраждав внаслідок атак.
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Наразі «Укргідроенерго» розробляє високорівневу стратегію судових позовів та арбітражу з метою відшкодування збитків та притягнення до відповідальності російської сторони за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру та активи компанії.

Довідка Finance.ua:

  • за оцінкою ЮНЕСКО, відновлення державної наукової інфраструктури коштуватиме 1,26 мільярда доларів;
  • український аграрний сектор зазнав понад $80 млрд прямих збитків та втрат внаслідок повномасштабного російського вторгнення;
  • сума спричиненої шкоди українському довкіллю оцінюється в 63 млрд доларів через російську агресію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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