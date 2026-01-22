0 800 307 555
Сколько компаний ощущают влияние отключений электроэнергии: как работают — опрос

Энергетика
16
Сколько компаний без света
По результатам специального опроса Европейской Бизнес Ассоциации, перебои с электроснабжением усложняют операционную деятельность для большинства компаний — 80%.
Об этом пишет ЕБА в отчете, предоставленном finance.ua.
Лишь пятая часть — 20% — отметила, что отключения не отразились на их работе.

Основные последствия отключений

  • рост себестоимости продукции (61%),
  • изменение графиков работы (58%),
  • что сопровождается падением объемов производства или предоставлением услуг (50%),
  • и простоями (48%).

Финансовое влияние

Оценивается в удорожании продукции на 10−30%, и только часть бизнеса удержала этот показатель на уровне 2−5%.
Большинству компаний все же удается выполнять свои обязательства, ведь только 9% опрошенных бизнесов сообщают, что перебои с электроснабжением привели к срыву контрактов.

Автономность и альтернативные источники

Бизнес активно инвестирует в энергонезависимость.
  • 90% опрошенных компаний сообщили, что имеют свои альтернативные источники энергии или генерацию.
  • Оценивая эффективность автономных систем, стоит отметить, что почти четверть компании (23%) смогли достичь полной энергонезависимости.
Остальные респонденты разделились поровну:
  • 38% удается компенсировать дефицит по большей части,
  • а еще 38% - частично.

Что внедряют

Среди инструментов энергообеспечения, которые уже внедряет или планирует бизнес, первенство удерживают системы хранения энергии (хранилища энергии) и солнечная генерация — их выбрали 35% и 26% респондентов соответственно.
Также компании инвестируют в новые сети и инфраструктуру (21%), а меньшая часть рассматривает газовую (5%), биогазовую (3%) или ветровую генерацию (1%).

Ожидания от государства

Что касается необходимой поддержки, бизнес чаще всего подчеркивает потребности в финансовых стимулах и прогнозируемости. Основные запросы включают:
  • Внедрение механизмов компенсации затрат на резервные источники питания, отмена пошлины и НДС на оборудование, доступное кредитование (в том числе по программе 5−7-9%).
  • Бизнес нуждается в четких графиках отключений и оперативной коммуникации для возможности планирования производственных циклов.
  • Упрощение разрешительных процедур для установки генерации и мораторий на блокирующие работу проверки.
В то же время, значительная часть респондентов не рассчитывает на государственную помощь.
Напомним, что Украина получит дополнительную энергетическую помощь — конкретное оборудование и взносы — еще от ряда стран для Украины. Это поможет усилить стойкость на фоне постоянных российских обстрелов. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
В то же время, Кабинет Министров усиливает координацию с производителями продуктов питания, чтобы не допустить перебоев с продовольствием во время блэкаутов. Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с представителями ассоциаций производителей продуктов питания по работе бизнеса в условиях ограниченного энергетического обеспечения.

Справка Finance.ua:

  • российские обстрелы с октября 2025 года повредили 8,5 ГВт генерирующих мощностей в Украине, в том числе тепло- и гидроэнергостанции.
  • Кабинет Министров принял распоряжение о направлении 2,56 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на закупку оборудования мобильной распределенной генерации для производства тепловой и электрической энергии в регионах, где потребность является самой большой.
  • Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, говорится в сообщении МАГАТЭ, в котором ни словом не упоминается рф.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Энергетика
