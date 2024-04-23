Школьники будут проходить общевойсковую подготовку: Рада поддержала законопроект — Finance.ua

Школьники будут проходить общевойсковую подготовку: Рада поддержала законопроект
Народные депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект № 11 092 о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки.
Об этом рассказал инициатор законопроекта, народный депутат от фракции «Слуга Народа», член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук.
«Сейчас существуют два понятия, определяющие систему подготовки: допризывная и начальная общевойсковая подготовка, противоречащая друг другу. В этой связи предлагаем устранить коллизию», — объяснил Грищук.
Для чего это необходимо
Как отметил парламентарий, изменения позволят актуализировать подзаконные нормативные акты, которые разделяют девушек и юношей во время изучения предмета «Защита Украины» и ограничивают обучение женщин в учреждениях высшего образования, которые хотят преподавать предмет.
Он добавил, что сейчас Минобразования работает над обновлением содержания этого предмета.
Целью принятия проекта закона является приведение в соответствие с действующими законами Украины по определению понятия системы подготовки, осуществляемой путем изучения учебного предмета «Защита Украины».
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Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать развитию начальной общевойсковой подготовки как основы подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.
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