Школьники будут проходить общевойсковую подготовку: Рада поддержала законопроект — Finance.ua

Школьники будут проходить общевойсковую подготовку: Рада поддержала законопроект Сегодня 17:17 — Казна и Политика

Школьники будут проходить общевойсковую подготовку: Рада поддержала законопроект

Народные депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект № 11 092 о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки.

Об этом рассказал инициатор законопроекта, народный депутат от фракции «Слуга Народа», член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук.

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«Сейчас существуют два понятия, определяющие систему подготовки: допризывная и начальная общевойсковая подготовка, противоречащая друг другу. В этой связи предлагаем устранить коллизию», — объяснил Грищук.

Для чего это необходимо

Как отметил парламентарий, изменения позволят актуализировать подзаконные нормативные акты, которые разделяют девушек и юношей во время изучения предмета «Защита Украины» и ограничивают обучение женщин в учреждениях высшего образования, которые хотят преподавать предмет.

Он добавил, что сейчас Минобразования работает над обновлением содержания этого предмета.

Целью принятия проекта закона является приведение в соответствие с действующими законами Украины по определению понятия системы подготовки, осуществляемой путем изучения учебного предмета «Защита Украины».

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Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать развитию начальной общевойсковой подготовки как основы подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Напомним, правительство пытается запустить новый порядок электронного бронирования сотрудников через «Дію». Главное отличие нового подхода заключается в отказе от бумажного формата бронирования в пользу электронного.

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. В тексте нового закона предусматриваются ограничения в управлении транспортными средствами для лиц, уклоняющихся от мобилизации, а также положения об изъятии авто для нужд армии.

Генеральный штаб Вооруженных сил дал разъяснения касательно нового законодательства Украины об уменьшении призывного возраста.

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