Кабмин установил доплату 70 тысяч гривен для военных, находящихся на «нуле» — Finance.ua

Кабмин установил доплату 70 тысяч гривен для военных, находящихся на «нуле» Сегодня 12:05 — Личные финансы

Кабмин установил доплату 70 тысяч гривен для военных, находящихся на «нуле»

Кабинет министров Украины установил вознаграждение в размере 70 тысяч гривен для бойцов, выполняющих боевые задания на первой линии фронта.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и Правительства сегодня установили доплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии. Единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач», — подчеркнул он.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля проголосовала за постановление, согласно которому правительство должно предусмотреть дополнительное вознаграждение в размере 70 тыс. грн военным на передовой. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Верховная Рада проголосовала за постановление, чтобы правительство добавило 70 тыс. грн в месяц тем, кто непосредственно воюет „на нуле“. Решение поддержали 321 народный депутат. То есть кроме зарплаты (20−25 тыс.) и боевых (100 тыс.), защитники должны еще получать +70 тысяч. Наконец-то дожали это. Это в первую очередь о мотивации и справедливости для тех, кто держит фронт на своих плечах», — написал Гончаренко.

УНІАН По материалам:

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