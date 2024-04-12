Кабмин установил доплату 70 тысяч гривен для военных, находящихся на «нуле» — Finance.ua
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Кабмин установил доплату 70 тысяч гривен для военных, находящихся на «нуле»

Личные финансы
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Кабмин установил доплату 70 тысяч гривен для военных, находящихся на «нуле»
Кабмин установил доплату 70 тысяч гривен для военных, находящихся на «нуле»
Кабинет министров Украины установил вознаграждение в размере 70 тысяч гривен для бойцов, выполняющих боевые задания на первой линии фронта.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и Правительства сегодня установили доплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии. Единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач», — подчеркнул он.
Напомним, Верховная Рада 11 апреля проголосовала за постановление, согласно которому правительство должно предусмотреть дополнительное вознаграждение в размере 70 тыс. грн военным на передовой. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
«Верховная Рада проголосовала за постановление, чтобы правительство добавило 70 тыс. грн в месяц тем, кто непосредственно воюет „на нуле“. Решение поддержали 321 народный депутат. То есть кроме зарплаты (20−25 тыс.) и боевых (100 тыс.), защитники должны еще получать +70 тысяч. Наконец-то дожали это. Это в первую очередь о мотивации и справедливости для тех, кто держит фронт на своих плечах», — написал Гончаренко.
По материалам:
УНІАН
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