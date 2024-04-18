Зеленский сообщил о росте военного производства — Finance.ua

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Зеленский сообщил о росте военного производства

Казна и Политика
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Зеленский сообщил о росте военного производства
Зеленский сообщил о росте военного производства
Президент Владимир Зеленский заслушал отчет о поступлении техники и боеприпасов, распределении по боевым и комплектованию резервных бригад, а также сообщил о росте внутреннего военного производства в Украине, в том числе о 10 САУ «Богдана» в этом месяце.
«Ежедневный отчет о ситуации с безопасностью в Украине», — отметил Зеленский в соцсетях.
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По его словам, были «доклады о поступлениях техники и боеприпасов». «Распределение по боевым и комплектование резервных бригад», — указал он.
«Доля собственного производства постоянно растет. Государство заключает с нашими предприятиями серьезные, длительные контракты, которые дают прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции. Уже в этом месяце наша промышленность впервые выдает 10 „Богдан“, в мае и дальше — еще больше», — сообщил Зеленский.
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По его словам, МВД доложило о завершении поисково-спасательной операции в Чернигове и ликвидации последствий ночного обстрела беспилотниками.
«Также было важно обсуждение методов борьбы с российским пропагандистским телевизионным сигналом в приграничных регионах. Сложная техническая задача, но есть собственные разработки, которые могут с ним справиться», — отметил президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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